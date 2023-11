Mazzarri, il Napoli può rinnovargli il contratto solo in due casi: le clausole

Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Napoli, subentrando a Rudi Garcia. Aurelio De Laurentiis si è affidato a una vecchia conoscenza di Castel Volturno per tentare di risollevare le sorti di una stagione caratterizzata da molti punti critici.

La notizia ha sorpreso tutti: Walter Mazzarri è il profilo su cui Aurelio De Laurentiis ha deciso di ripuntare per sostituire l’esonerato Rudi Garcia. Il tecnico ha fin da subito accettato questa nuova sfida in azzurro, non curandosi più di tanto di aspetti economici e di clausole legate al contratto. In particolare, l’edizione odierna di Tuttosport svela quelli che sono i vincoli tra il tecnico toscano e il numero uno dei partenopei, con due clausole di rinnovo valide eventualmente per l’estensione del contratto.

News Calcio Napoli: due clausole previste nel contratto di Mazzarri

Il contratto di Walter Mazzarri, neo tecnico del Napoli, è valido fino al prossimo 30 giugno 2024, ma non è escluso che il suo contratto possa essere esteso, nonostante Aurelio De Laurentiis abbia puntato su di lui esclusivamente come traghettatore.

A fare il punto della situazione è il quotidiano Tuttosport, secondo cui l’accordo potrebbe essere esteso in caso di vittoria dello Scudetto o di semifinale di Champions League. Due imprese alla portata per una squadra del tenore del Napoli, ma sicuramente non semplicissime considerando l’inizio di questa stagione.