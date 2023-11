Mario Rui verso un lungo stop? Il Napoli valuta tre svincolati

L’infortunio di Mario Rui, che ha accusato un problema fisico nell’ultima sfida tra Napoli ed Empoli (fatale per l’ormai ex tecnico Rudi Garcia, ndr), potrebbe essere lungo. Per questo, il club partenopeo starebbe valutando di intervenire con un colpo a zero.

L’avventura di Walter Mazzarri inizierà effettivamente oggi. Il tecnico azzurro, che subentra a Rudi Garcia, sarà oggi a Castel Volturno per visitare il centro sportivo e per dirigere il primo allenamento della sua seconda avventura al Napoli. Tanti gli assenti, vista la pausa Nazionali, e anche – di già – qualche problema dall’infermeria. Sì, perché Mario Rui è uscito malconcio dalla disfatta del Diego Armando Maradona contro l’Empoli e lo stop potrebbe essere non di poco conto.

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che si sbilancia circa un possibile intervento sul mercato. Sondata, dunque, la lista dei calciatori che, a oggi, sono senza contratto e, per questo, disponibili a costo zero.

Mercato Napoli, tre svincolati nel mirino per la fascia mancina

Il Napoli è pronto a regalare subito un colpo di mancato al ritrovato Walter Mazzarri? Stando a quanto rivelato da Il Corriere dello Sport oggi in edicola, sono in particolare tre i nomi su cui si è concentrata l’attenzione della squadra mercato dei partenopei.

Si tratta di Marvin Plattenhardt, Nico Schulz e Danny Rose. Tre profili, al momento soltanto sondati, su cui il Napoli si fionderebbe qualora i tempi di recupero per Mario Rui dovesse essere lunghi.