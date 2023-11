Hanno appena lasciato il centro sportivo: la notizia da Castel Volturno

Attesa a Castel Volturno per il primo giorno della seconda avventura napoletana di Walter Mazzarri. Intanto, lo staff dell’esonerato Rudi Garcia svuota gli armadietti nel centro sportivo.

Grande attesa quest’oggi a Castel Volturno per il primo allenamento di Walter Mazzarri, allenatore scelto da Aurelio De Laurentiis per sostituire l’esonerato Rudi Garcia. La sessione è prevista per il primo pomeriggio, con il tecnico che dovrebbe raggiungere con largo anticipo il Konami Training Center.

Intanto, dal centro sportivo c’è chi gli armadietti li sta svuotando: si tratta del vice di Rudi Garcia, Stephane Jobard, e del preparatore atletico Francesco Rongoni.

In particolare, questa mattina al Konami Training Center si sono visti il vice di Rudi Garcia, Stephane Jobard, e il preparatore Francesco Rongoni, che da poco hanno lasciato il centro sportivo, stando a quanto rivelato dagli inviati in loco.

Frattanto, i primi ad arrivare a Castel Volturno per la prima sessione di allenamento targata Walter Mazzarri sono Amir Rrahmani e Alessio Zerbin.