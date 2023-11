De Laurentiis pensa già al futuro: due allenatori nel mirino per il post Mazzarri

Rudi Garcia fuori dalla panchina del Napoli, adesso tocca a Walter Mazzarri mettersi in gioco e trovare continuità nelle vittorie.

L’avvio di stagione con Rudi Garcia alla guida del Napoli non è stata delle migliori, l’andamento altalenante della squadra non è stato per niente digerito nell’ambiente partenopeo. Per questo motivo, il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso la via dell’esonero per Garcia, mettendosi subito alla ricerca di un nuovo allenatore. Infatti, non appena terminato il match disastroso Napoli-Empoli, il presidente ha abbandonato lo stadio prima ancora del fischio finale e si è messo subito all’opera. Prima, il colloquio con il croato Igor Tudor, poi quello con Walter Mazzarri. Ad avere la meglio nel ballottaggio, è stato proprio Mazzarri.

Post Mazzarri, De Laurentiis spinge su Farioli e Italiano

Dopo 10 anni Walter Mazzarri fa il suo ritorno a Napoli, facendo riaffiorare nelle menti dei tifosi azzurri diversi ricordi memorabili. Come non dimenticare le indimenticabili rimonte all’ultimo, o il tridente Cavani-Lavezzi-Hamsik. Il tecnico toscano terminò la sua avventura a Napoli nella primavera del 2013, lasciando il suo posto a Rafael Benitez.

Eppure, non è la prima volta che il presidente De Laurentiis pensò a richiamare Mazzarri. Infatti, sembra proprio che già dopo la stagione di Gattuso, il presidente puntava sul suo ritorno. Tuttavia, l’idea non venne portata avanti per il cambio di rotta verso Luciano Spalletti. Attualmente, il contratto di Mazzarri come allenatore del Napoli prevede solo 6 mesi. Per questo motivo, la dirigenza partenopea sta già cercando il suo successore per il prossimo campionato. Secondo quanto riportato da Repubblica, il presidente De Laurentiis ha inserito nel mirino due nomi: Francesco Farioli del Nizza e l’attuale tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano.