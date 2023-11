Dato impietoso per il Napoli: è penultimo in classifica in Serie A

Sfruttando la sosta delle Nazionali, Transfermarkt ha analizzato i dati sui Kilometri percorsi dalle squadre di Serie A. Risultato imbarazzante per il Napoli guidato da Garcia, e in cui si spera in un’inversione di tendenza.

La terza sosta delle Nazionali è stata quella giusta per esonerare Rudi Garcia dall’incarico di allenatore del Napoli. Deludente l’avventura del tecnico francese, con risultati al di sotto delle aspettative rispetto agli standard della squadra.

Si può evincere il pessimo lavoro svolto da Garcia dai dati inerenti ai kilometri percorsi dai club di Serie A.

Il Napoli di Garcia corre poco: la classifica della Serie A

La giornata di ieri è stata quella decisiva per sancire la separazione ufficiale tra il Napoli e Rudi Garcia. L’allenatore francese ha deluso in questi mesi alla guida del Napoli, collezionando una serie di risultati negativi per il livello della squadra a disposizione. Purtroppo il lavoro svolto da Garcia non è stato all’altezza del Napoli, e ciò si può notare anche in alcuni dati.

Transfermarkt ha analizzato nello specifico i dati dei kilometri percorsi dalle venti squadre di Serie A. Osservando la classifica si può notare che il Napoli occupa la diciannovesima posizione, con 107,820 kilometri percorsi a partita mediamente. Un risultato imbarazzante per quella che è la squadra campione d’Italia. Anche da questo singolo dato si può capire come Garcia non sia stato in grado di dare ritmo ed intensità alla squadra, che è diventata l’opposto di quella squadra meravigliosa creata da Spalletti nella passata stagione.