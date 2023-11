Calciomercato Napoli, Mazzarri corto in un ruolo: idea per l’acquisto di uno svincolato

Walter Mazzarri si è insediato al Napoli sostituendo Rudi Garcia, per il tecnico ci sarebbe subito un’esigenza da colmare sul mercato.

“The New Era”, è questo il motto in questa stagione dal Napoli, che ha letteralmente seguito il diktat, già per la seconda volta. Già, perché dopo l’addio a Luciano Spalletti, è già terminata “l’era” di Rudi Garcia, durata solo pochi mesi ritenuti non soddisfacenti. Il K.O. contro l’Empoli è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso di fiducia (già parecchio traballante, ndr) di Aurelio De Laurentiis nei confronti del tecnico francese. La “New new Era” prende così il nome di Walter Mazzarri, tornato a sedere sulla panchina partenopea dieci anni dopo l’ultima volta.

I tifosi del Napoli, dopo un’iniziale scetticismo, pare stiano accogliendo di buon grado il ritorno di Mazzarri in panchina, memore degli splendidi risultati ottenuti nel corso della sua prima esperienza all’ombra del Vesuvio. Eppure, va detto, qualche perplessità – soprattutto di natura tattica – resta. In particolare il modulo utilizzato dall’allenatore, desta qualche dubbio. Mazzarri, da sempre, è stato un fautore della difesa a tre, puntando più sulle ripartenze piuttosto che sul palleggio. Questo Napoli, proprio da quando andò via lui nel lontano 2013, invece, ha intrapreso un percorso tattico improntato sul gioco e sul possesso palla e, soprattutto, con un modulo base: il 4-3-3.

Boateng e Mustafi idee dal mercato degli svincolati per il Napoli

Mazzarri ha fin da subito fatto capire al presidente De Laurentiis di aver studiato proprio il Napoli di Spalletti e di essere in grado di replicare lo splendido gioco che poi ha portato gli azzurri sul tetto della Serie A. Qualora non si riuscisse nel piano A, però, si dovrebbe avere già pronta l’alternativa che, appunto, potrebbe essere costituita dalla confort zone del tecnico livornese: ovvero il modulo con la difesa a tre. E proprio qualora si dovesse optare per questa opzione, qualche problema numerico potrebbe sorgere.

La rosa del Napoli, infatti, attualmente dispone di quattro difensori centrali di ruolo: Rrahmani, Natan, Ostigard e Juan Jesus. Tutti affidabili, ma in caso di difesa a tre il conto sarebbe facile: il Napoli avrebbe pochissime alternative, se non adattare terzini nei ruoli di braccetti della difesa. Ecco perché non è escluso che il Napoli dia uno sguardo al mercato degli svincolati.

Attualmente, tra i difensori centrali senza contratto, ci sono due nomi che possono stuzzicare l’idea del tecnico livornese: Mustafi e Jerome Boateng. Ovviamente non è detto che il Napoli ricorra al mercato degli svincolati. Qualora ci fosse una particolare urgenza, e vista la vicinanza con la riapertura del mercato invernale, si potrebbe aspettare gennaio per intervenire. Come detto le soluzioni in casa non mancano, con in particolare Di Lorenzo e Olivera che potrebbero essere adattati all’occorrenza da braccetti, oppure pescare dalla formazione Primavera dove continua la crescita del classe 2005 Luigi D’Avino, profilo aggregato da inizio stagione in prima squadra e conosciuto – tra l’altro – benissimo dal vice allenatore di Mazzarri, Nicolò Frustalupi, che lo scorso anno l’ha avuto alle sue dipendenze da tecnico della formazione Primavera azzurra. Anche se, va ricordato, Mazzarri punterà immediatamente sulla continuità tattica del 4-3-3 spallettiano.