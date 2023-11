Raspadori e la sua Elisa fanno scatenare i tifosi: lo scatto è imperdibile

Momento importante per Giacomo Raspadori, che ha avuto modo di mettersi in mostra in questa prima parte di stagione con il Napoli. Intanto, anche la sua Elisa Graziani non spreca occasione per far impazzire i suoi followers.

Senza dubbio, Giacomo Raspadori rappresenta un patrimonio importantissimo per il Napoli. E questo non è soltanto una naturale conseguenza di quello che è stato il grosso investimento del club di Aurelio De Laurentiis nei suoi confronti (35 milioni di euro, ndr), ma anche e soprattutto grazie al rendimento in campo. Lo stesso Rudi Garcia in più occasioni lo ha lodato, incoronandolo come calciatore di cui è davvero complicato farne a meno. In questa sosta per le nazionali, l’ex Sassuolo avrà modo anche di ben impressionare con la maglia dell’Italia: ci sono pochi dubbi circa il fatto che il suo ex tecnico all’ombra del Vesuvio, Luciano Spalletti, lo veda come prima scelta per quanto riguarda l’attacco, in attesa che il capitano Ciro Immobile ritrovi se stesso.

Intanto, sui social il numero 81 azzurro spesso si lascia immortalare con la sua compagna Elisa Graziani, amatissima dai tifosi del Napoli e non solo e che lascia trasparire tutta la genuinità di una relazione che va avanti ormai da tempo. A testimoniarlo è anche l’ultimo scatto pubblicato da lady Raspadori sul suo profilo Instagram e che ha fatto il botto di interazioni e like.

Giacomo ed Elisa: la coppia che fa impazzire i napoletani

Elisa Graziani è la donna che ha conquistato il cuore dell’attaccante del Napoli, Giacomo Raspadori. Entrambi sono soliti pubblicare foto insieme, a dimostrazione di come la relazione vada a gonfie vele, così come si può evincere tranquillamente dall’ultimo post pubblicato dalla Graziani nei giorni scorsi sul suo profilo Instagram.

“Non potete neanche immaginare quanto vi amiamo”, si legge tra i commenti, E poi ancora: “Ragazzo d’oro come te che sei una ragazza incredibile, d’altronde“. Insomma, i due sanno come farsi volere bene dai tifosi del Napoli, che li hanno accolti subito benissimo sin dal primo giorno, così come confidato dalla stessa Elisa di recente. Un modo per essere vicini ai proprio fan che a quanto pare piace e non poco agli stessi tifosi, che vedono in Raspadori un punto di forza per il presente ma anche, e soprattutto, per il futuro di un club che vuole continuare a sognare e vincere, così come dichiarato dallo stesso presidente Aurelio De Laurentiis, che tanto ha creduto in lui.