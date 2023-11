La voce dall’estero sul Napoli sorprende tutti: nuovo allenatore da giugno, non è Conte!

Non sono trascorse nemmeno ventiquattro ore dall’ufficialità di Mazzarri al Napoli che potrebbe esserci già il piano per sostituirlo a giugno

Walter Mazzarri ha appena firmato un contratto che lo legherà al Napoli per sette mesi, fino a giugno 2024. Il tecnico toscano andrà a rimpiazzare Rudi Garcia, esonerato dalla società con un comunicato. Il gioco espresso dall’allenatore francese non aveva convinto proprio nessuno a partire dalla società, passando per la stampa fino ad arrivare ai tifosi. Sono stati proprio i sostenitori della squadra partenopea che, di partita in partita, alzavano la voce chiedendo l’esonero di Garcia alla dirigenza. Dopo un campionato, con conseguente scudetto conquistato, la stagione del Napoli con Garcia alla guida era partita davvero male. A metà novembre i punti di distacco dall’Inter capolista sono diventati 10 ed il gap, adesso, sembra quasi incolmabile.

La sconfitta di domenica pomeriggio, arrivata contro l’Empoli e per l’ennesima volta nello stadio di casa, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, stavolta davvero in via definitiva. Prima il silenzio stampa con la grande arrabbiatura di Aurelio De Laurentiis che già dagli spogliatoi aveva fatto intendere che avrebbe licenziato Garcia, poi la ricerca disperata di un allenatore e alla fine la firma di Walter Mazzarri che tornerà a sedersi sulla panchina del Napoli dopo circa dieci anni.

Clamorosa indiscrezione dalla Francia

Il tecnico di San Vincenzo livornese si legherà ai partenopei fino alla fine della stagione. Mazzarri ha infatti accettato ciò che la società cercava e proponeva ossia un allenatore che facesse da traghettatore della squadra sino a giugno cercando portare risultati sperati. Accettata la soluzione proposta da Aurelio De Laurentiis verrà presto firmato un contratto fino a giugno del 2024 ed, in caso di buoni risultati, un prolungamento per un’altra stagione ad un milione netto. Intanto però da qualche minuto dalla Francia è stata lanciata una grande indiscrezione che riguarda Igor Tudor.

Secondo quanto riportato da L’Equipe, uno tra i quotidiani sportivi più accreditati oltralpe, la scelta breve di Mazzarri spiegherebbe un pre-accordo tra De Laurentiis e Tudor che vedrà il tecnico croato diventare il prossimo allenatore del Napoli. L’Equipe ha infatti spiegato che Tudor potrebbe firmare un contratto di due anni con i partenopei ed iniziare la sua stagione dal prossimo campionato. In questo caso Walter Mazzarri sarebbe a tutti gli effetti un traghettatore e aiuterà il Napoli a chiudere bene la stagione e raggiungere determinati obiettivi. Si punta la passaggio del turno in Champions e ad una netta risalita nella classifica del campionato.