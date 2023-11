De Laurentiis distrutto dall’ex dirigente: “Un disastro”

In queste ore il Napoli sta cercando un nuovo allenatore, visto l’ormai imminente esonero di Rudi Garcia. Intanto arriva l’attacco di un ex dirigente ad Aurelio De Laurentiis.

Sono ore frenetiche in casa Napoli. Dopo la sconfitta di ieri contro l’Empoli, è ormai chiaro che il percorso di Rudi Garcia in azzurro sia già giunto al capolinea.

Oltre alle critiche all’allenatore francese, non mancano quelle verso il presidente Aurelio De Laurentis. Il duro attacco arriva dall’ex dirigente.

Lo Monaco attacca De Laurentiis

La situazione in casa Napoli attualmente non è delle migliori. Dopo la conquista dello scudetto a 33 anni di distanza dall’ultimo, ci si aspettava una gestione migliore da parte della società. Invece al termine della passata stagione sono arrivati gli addii di due protagonisti dello scudetto del Napoli, ossia Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli. La società sarebbe dovuta ripartire da loro per aprire un ciclo, ma invece così non è stato.

I due hanno lasciato il club in estate per aprire un nuovo capitolo della loro carriera. Al momento delle scelte, la dirigenza ha compiuto dei passi indietro rispetto a ciò che si era perso. La controprova si è avuta con i risultati ottenuti in campo e sul mercato sofferente svolto dai dirigenti. La colpa di questi errori è stata affibbiata ad Aurelio De Laurentiis da parte di Pietro Lo Monaco, che è intervenuto alla trasmissione Radio Goal a Radio Kiss Kiss Napoli.

L’ex dirigente del Catania ha attaccato per l’ennesima volta il presidente del Napoli: “Il disastro Napoli ha un nome e cognome e va ricercato nella proprietà. Le prospettive, dopo l’anno scorso, erano diverse, mentre è stato volatizzato tutto. E’ andato via il direttore, l’allenatore, il preparatore atletico, il responsabile marketing e il difensore più forte del campionato. Tutto questo non ha un senso logico. Posso anche perdonare chi fa errori e sfascia tutto perché non conosce la materia, ma non posso perdonare invece chi sta nel calcio da anni”.

Oltre all’attacco a De Laurentiis, Lo Monaco ha detto la sua anche sul tema nuovo allenatore: “Non mi piace sentir parlare di traghettatori, il Napoli è vivo su tutti i fronti. Sarebbe un errore grandissimo pensare di finire l’anno tanto ormai è perso tutto. Tudor? In questo momento non ci sono tante alternative, non conosco bene Tudor però mi dicono di un allenatore che abbia un certo polso”. Da diverso tempo ormai Lo Monaco attacca De Laurentiis, e soprattutto dopo la sconfitta contro l’Empoli il dirigente ha rincarato la dose nei confronti del presidente azzurro. Adesso De Laurentiis proverà a zittire Lo Monaco con i fatti, dimostrando di aver in mano la situazione e ribaltando una stagione fin qui negativa.