Cannavaro abbandona il sogno Napoli, arrivano due proposte dall’estero

Cannavaro non sarà il nuovo allenatore del Napoli, alla fine l’ha spuntata Mazzarri. Intanto l’ex Juve guarda altrove: pronte due proposte

Il rendimento poco soddisfacente del Napoli di Garcia ha portato, inevitabilmente, il presidente Aurelio De Laurentiis a prendere una decisione drastica: esonerare con effetto immediato il tecnico francese. Negli scorsi giorni sono stati accostati vari allenatori alla panchina del Napoli. Durante la scorsa sosta si era parlato di Conte, ma l’ex Juve ha declinato la proposta del club partenopeo. All’inizio di questa sosta un altro ex Juve è stato accostato al Napoli, si tratta di Igor Tudor, che ha incontrato De Laurentiis. Alla fine, a causa della richiesta di durata di contratto troppo elevata da parte dell’allenatore croato non si è fatto più nulla e si è virato su Mazzarri.

Quello di Mazzarri è un ritorno del tutto inaspettato, ma tutto sommato gradito alla piazza, sopratutto sotto il punto di vista affettivo. Oltre a Tudor, è stato accostato alla panchina del Napoli anche Fabio Cannavaro, che ha osservato l’ultima di Garcia di fianco al presidente De Laurentiis e suo fratello Paolo, ex capitano e uomo simbolo del club. Proprio la presenza in tribuna per Napoli-Empoli ha alimentato le voci su un possibile approdo in azzurro. Anche in questo caso alla fine non si è concluso nulla, Mazzarri ha avuto la meglio.

Cannavaro guarda altrove: arrivate due proposte dall’estero

Tramontata l’idea di un possibile incarico da allenatore del Napoli, stando a quanto riportato da Il Mattino, sarebbero arrivate due proposte dall’estero per il capitano dell’Italia campione mondiale nel 2006. Cannavaro non allena dal febbraio scorso, quando ha lasciato il Benevento. Una parentesi molto breve, nella quale l’ex difensore è subentrato a Fabio Caserta con risultati non del tutto soddisfacenti. Prima del Benevento ricordiamo le esperienza in Cina, al Guangzhou Evergrande e al Tianjin Quanjian, in Arabia Saudita all’Al-Nassr e con la Nazionale cinese.

Ora è ancora una volta la Cina a chiamare Fabio Cannavaro. Infatti, per Il Mattino le due squadre di Shangai, lo Shangai Shenua e lo Shangai Port avrebbero messo nel mirino l’ex tecnico della Nazionale cinese. Un ritorno in Cina per Cannavaro, in un paese nel quale ha sempre fatto bene nelle sue passate esperienze. Dunque, tramontato il sogno Napoli, è tempo di trovare una nuova sistemazione e la Cina pare essere nuovamente il porto sicuro del capitano dell’Italia campione del Mondo.