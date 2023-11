“Sono rimasti a vent’anni fa”, rivelazione in diretta: fu detto dopo sei giorni a Dimaro

Il capitolo “Rudi Garcia alla guida del Napoli” sta per concludersi: diverse le critiche inerenti al tecnico francese, ma non solo a lui.

La carriera di Rudi Garcia come allenatore del Napoli è durata ben poco, è evidente che qualcosa non ha funzionato tra il tecnico francese e i giocatori della squadra azzurra. Che sia stata una questione di intesa, di tattica o di preparazione atletica, adesso importa davvero poco. Dall’avvio di stagione ad oggi, Garcia è stato sommerso da diverse critiche da parte dei tifosi partenopei, ma anche da numerosi addetti ai lavori del mondo del calcio.

Valter De Maggio rivela un retroscena sullo staff di Garcia

Eppure, sembra che Rudi Garcia non sia stato l’unico ad essere stato criticato per il lavoro svolto. In casa Napoli, qualcuno non apprezzava nemmeno lo staff dello stesso tecnico francese. A rivelare questo retroscena è proprio il giornalista Valter De Maggio in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli.

Durante la trasmissione “Radio Goal”, il giornalista ha rivelato che un componente del Napoli, sei giorni dopo l’inizio del ritiro a Dimaro ha affermato la seguente frase:

“Questi sono rimasti a vent’anni fa“.

Una frase che fa rimanere un po’ perplessi e fa riflettere sull’andamento altalenante dei giocatori del Napoli.