Osimhen “soffre” con il Napoli e i tifosi: la reazione allo stadio – VIDEO

Il Napoli nella giornata di ieri è uscito sconfitto clamorosamente per 1-0 contro l’Empoli al Maradona. In tribuna era presente anche Victor Osimhen, che ha sofferto insieme ad i tifosi.

Ieri alle 12:30 al Diego Armando Maradona è andato in scena Napoli-Empoli. Il match avrebbe potuto portare il Napoli al 3 posto in classifica qualora avesse vinto, ma purtroppo è arrivata la clamorosa sconfitta.

In un video apparso sui social, si può notare tutta la sofferenza di Osimhen nell’assistere al match dei compagni in tribuna.

Osimhen soffre in tribuna guardando Napoli-Empoli

Da diverse settimane il Napoli è costretto a fare a meno del suo bomber Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli è alle prese con l’infortunio muscolare rimediato nel corso dell’ultima sosta delle Nazionali con la sua Nigeria. Su accordo con il Napoli, Osimhen è rimasto a recuperare dall’infortunio nel suo paese. Mercoledì c’è stato il rientro in Italia, dove poi ha assistito in tribuna al match del Napoli contro l’Union Berlino.

Dopo aver assistito al pareggio contro i tedeschi, l’attaccante nigeriano ha guardato i compagni dalla tribuna anche nel match contro l’Empoli. L’attaccante del Napoli difatti si è presentato nuovamente al Diego Armando Maradona per dare il suo supporto alla squadra, seppur solamente dalla tribuna. Nelle ultime ore è apparso su X un video in cui si vede Osimhen disperato dopo l’ennesimo miracolo di Berisha sul tentativo di Kvaratskhelia. Evidente la frustrazione dell’attaccante nigeriano nell’assistere alla sofferenza dei compagni in campo. L’auspicio dei tifosi del Napoli è che Osimhen rientri al più presto, e soprattutto dia nuova linfa e forza alla squadra per ripartire.