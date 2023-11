Incredibile al Maradona: la rivelazione sorprende tutti

C’è un dato che fa riflettere e non poco, visto che si parla di possibile ‘mal di casa’ per il Napoli. In questo inizio di stagione, il Napoli sicuramente non è stato una schiacciasassi tra le mura amiche dello stadio Diego Armando Maradona. Ma qual è il dato relativo all’affluenza.

Su questo inizio di campionato incerto per il Napoli di Rudi Garcia ha inciso, e non poco, lo scarso rendimento casalingo. Un dato sorprendente, visto l’apporto sempre incessante da parte dei tifosi azzurri e che parliamo della squadra che è fresca di titolo di Campione d’Italia. Numeri in controtendenza rispetto a quanto succede, invece, lontano dall’arena di Fuorigrotta, con la squadra partenopea che ha fatto sicuramente molto meglio.

Eppure il tifo è sempre accanto alla squadra, così come dimostrato il dato di inizio stagione relativo agli abbonamenti, che dopo anni hanno fatto registrare il sold out, complice anche l’entusiasmo per il Tricolore conquistato dopo 33 anni. Ma quali sono i dati relativi all’affluenza effettiva dei tifosi allo stadio Diego Armando Maradona? Arriva il dato che toglie ogni dubbio a riguardo e che fa registrare anche un incremento circa la presenza dei supporters, malgrado appunto un rendimento non eclatante da parte della squadra di Rudi Garcia all’impianto di Fuorigrotta.

Stadio Maradona, c’è il dato sui tifosi in queste prime giornate

Qual è il dato relativo alla presenza dei tifosi, in questo primo scorcio di stagione, allo stadio Diego Armando Maradona, che poco più di cinque mesi fa festeggiava il terzo scudetto della storia del Napoli? Cerchiamo di fare chiarezza con uno studio pubblicato di recente.

A cercare di fare chiarezza è un’analisi condotta da YouTrend, che ha preso a sua volta in esame i dati raccolti da transfermarkt.it e stadiapostcards.com. Per quanto concerne la percentuale di posti occupati sugli spalti nelle prime dieci giornate del campionato di Serie A, il Cagliari (98%) è capolista, seguito dall’Inter (97%). A seguire, c’è il Milan (96%) la Juventus che fa registrare un dato pari al 95%, mentre sono più staccati altri club come la Roma (85%) e lo stesso Napoli (84%).

Entrando nel merito della differenza tra questa stagione e quella scorsa, il Bologna (+40%) è la società che invece è cresciuta di più. Seguono Torino (+27%), Verona (+21%) e il Napoli (che è salito fino al +21%). Le maglie nere di questo particolare dato spetta ad Atalanta (-19%), anche se in questo caso influisce l’opera di ammodernamento del Gewiss Stadium, la Lazio (-13%) e la Fiorentina (-12%).