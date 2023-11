“Di Lorenzo e Raspadori i primi”, siparietto in conferenza stampa: è successo con Spalletti

Ritornano i match per le qualificazioni a Euro 2024, il CT della Nazionale italiana Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa.

L’Italia si prepara per una doppia sfida: la prima contro la Macedonia del Nord, a seguire contro l‘Ucraina. Il match contro la Macedonia del Nord è fissato venerdì 17 novembre all’Olimpico di Roma, una sfida assolutamente da vincere per riprendersi il secondo posto nel Gruppo C. Non sarà facile conquistare la vittoria, ma nemmeno impossibile.

Spalletti rivela un retroscena su due giocatori del Napoli

Terminato il raduno a Coverciano, il CT Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa. L’ex allenatore del Napoli ha rivelato un simpatico retroscena su due suoi giocatori dell’attuale Nazionale, ma anche del suo ex Napoli. I due protagonisti in questione sono il capitano Giovanni Di Lorenzo e l’attaccante Giacomo Raspadori.

Durante la conferenza stampa, Spalletti ha svelato ai giornalisti che i due giocatori del Napoli sono stati tra i primi ad arrivare a Coverciano. Inoltre, sembra che un giornalista abbia fatto una battuta inerente a ciò che sta succedendo nelle ultime ore in casa Napoli. Infatti, il giornalista ha evidenziato il fatto che i due giocatori partenopei sono arrivati per prima al raduno per scappare dal clima pesante all’interno del club azzurro. Tuttavia, il CT non ha risposto, ma si è limitato ad un semplice sorriso senza commentare.