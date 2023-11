Del Genio controcorrente: “Nuovo Napoli? Non conta il nome dell’allenatore”

In casa Napoli è tempo di guardare al futuro e trovare il successore di Rudi Garcia. I casting sono in corso, e il giornalista Paolo Del Genio ha detto la sua in merito al prossimo allenatore del Napoli.

Sono ore caldissime per il Napoli, visto che si deciderà il futuro della panchina dei campioni d’Italia. Rudi Garcia è ormai vicinissimo all’esonero, e nel frattempo spuntano i pretendenti per la sua successione.

Arriva il giudizio di Del Genio in merito alla questione che tiene banco in casa Napoli.

Del Genio traccia la strada per il successore di Garcia al Napoli

L’ambiente Napoli è ormai da oltre ventiquattro ore più che rovente. I continui risultati deludenti ottenuti da Garcia – non ultima la sconfitta contro l’Empoli di ieri – hanno portato la società ad una scelta drastica. L’allenatore francese oggi è partito alla volta della Francia, e quasi sicuramente non farà più ritorno a Napoli.

Difatti la società ha ormai deciso per l’esonero dell’allenatore francese, anche se attualmente manca il comunicato ufficiale. Nel frattempo sono iniziati a circolari i primi nomi accostati alla panchina del Napoli, tra ritorni di fiamma fino a soluzioni low cost. Il giornalista Paolo Del Genio ha detto la sua sulla questione allenatore tramite i suoi account social: “Non mi interessa il nome del prossimo allenatore del Napoli. Mi interessa il criterio di scelta. Non si possono fare scelte legate solo al sistema di gioco oppure all’empatia. Servirebbe conoscere principi di gioco e filosofia calcistica. Servirebbe conoscere grado di aggiornamento sulle innovazioni ormai adottate da tutti o quasi”.

Messaggio chiaro da parte del giornalista di fede azzurra, che lancia un chiaro messaggio a De Laurentiis sulla prossima scelta per la panchina del Napoli.