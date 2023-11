De Laurentiis: “Top club con un miliardo di debiti”, la reazione a chi gli chiede dell’allenatore

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha concluso l’incontro con Igor Tudor, il futuro della panchina del Napoli è ancora da decidere.

Terminato l’incontro con Igor Tudor per stabilire il futuro della panchina del Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis si è trasferito alla “Sapienza Università di Roma” al convegno “La riforma dello sport dopo il decreto legislativo n.120/2023: le nuove prospettive” al quale è presente anche il Ministro dello Sport, Andrea Abodi.

Stando a quanto riferito da Il Mattino, il presidente azzurro ha preso parola sul tema stadi, glissando però sul tema allenatore, non rispondendo alle domande sul futuro di Rudi Garcia e della panchina azzurra. Silenzio assoluto, dunque, in casa Napoli, dopo l’incontro con Igor Tudor avvenuto qualche ora prima.

L’agenzia di stampa ‘Dire’, riporta quanto detto da De Laurentiis nel corso del convegno. Ecco quanto evidenziato:

“Se si vogliono aiutare i club sugli stadi occorre limitare con legge i veti dei comuni e delle sovrintendenze. Non si deve diventare ostaggi dei consiglieri comunali che alterano i progetti presentati e impongono scelte progettuali antieconomiche quando gli stessi Comuni non hanno i fondi per la riqualificazione e la manutenzione”.