Contratto Tudor: svelate le cifre per l’accordo con il Napoli

Aurelio De Laurentiis in giornata ha tenuto un incontro con Igor Tudor, effettuando una proposta formale all’allenatore croato. Ecco le cifre offerte dal presidente del Napoli.

I tifosi del Napoli non aspettano altro che l’annuncio ufficiale dell’esonero di Rudi Garcia, che ormai è praticamente certo. Dopodiché il passo successivo sarà l’annuncio del nuovo allenatore, con Tudor in pole al momento.

Nell’incontro andato in scena oggi tra De Laurentiis e Tudor si è parlato anche delle cifre del contratto del croato.

Le cifre del contratto offerto da De Laurentiis a Tudor

Le prossime ore saranno decisive per il futuro della panchina del Napoli. La dirigenza è al lavoro per ufficializzare l’esonero di Rudi Garcia al più presto. Intanto De Laurentiis è già al lavoro per trovare il successore del francese, con Tudor che appare vicinissimo alla panchina azzurra.

In giornata a Roma si è tenuto un incontro tra il presidente del Napoli e l’allenatore croato. Si è discusso anche del contratto, oltre ovviamente alle questioni tattiche proposte da Tudor. Secondo quanto riporta Nicolò Schira, De Laurentiis avrebbe proposto un contratto da 1,2 milioni di euro fino al 30 giugno 2024 a Tudor, con opzione unilaterale in favore del patron azzurro per il prolungamento fino al 2025. Qualora poi venisse esercita l’opzione, l’ingaggio del croato salirebbe a 2 milioni netti annui.

Dunque iniziano ad emergere sempre più dettagli sull’incontro andato in scena oggi, e ciò lascia presagire che il croato sia il designato per il ruolo di nuovo allenatore del Napoli.