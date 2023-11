“Allenerebbe gratis”, Fedele consiglia De Laurentiis: l’allenatore giusto per il Napoli

Dopo il match Napoli-Empoli, iniziano a diffondersi le varie ipotesi su chi merita di prendere il posto di Rudi Garcia.

Napoli-Empoli è stata decisiva per far si che la strada del tecnico francese Rudi Garcia e quella del Napoli si separassero definitivamente. Tuttavia, il futuro della panchina del Napoli è ancora tutto da decidere, già in circolazione i primi nomi dei possibili sostituti.

Fedele ha un nome come possibile sostituto di Garcia

Sono ore calde in casa Napoli, bisogna decidere in fretta il futuro allenatore della squadra. Diversi i nomi inseriti nel mirino, tra questi c’è il nome di Igor Tudor. Da poco si è concluso l’incontro tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l’allenatore croato, ma nessuna decisione è stata ancora presa. Dunque, la trattativa rimane aperta.

Non tutti però sono d’accordo con il profilo di Tudor, tra le varie disapprovazioni emergono quelle dell’ex dirigente sportivo Enrico Fedele. L’ex dirigente ha parlato ai microfoni di Radio Marte, sostenendo che il Napoli ha bisogno di un allenatore che permetta ai giocatori partenopei di scendere in campo con i propri ruoli naturali. Di conseguenza, il futuro allenatore dovrà evitare l’errore del tecnico francese Rudi Garcia. Di seguito, quanto evidenziato:

“La principale caratteristica che dovrà avere il nuovo allenatore del Napoli è quella di riuscire a mettere i giocatori nelle condizioni migliori per poter giocare nei propri ruoli. L’errore di Garcia è stato quello di voler affermare troppo presto le proprie teorie, peccando di presunzione”.

Inoltre, Fedele ha poi proseguito svelando chi secondo lui è più adatto a ricoprire il ruolo di allenatore del Napoli.

“Credo che un allenatore come Cannavaro verrebbe sulla panchina azzurra anche gratis. L’importante è stabilire i ruoli”.

Secondo Enrico Fedele, la soluzione più adatta è Fabio Cannavaro, il quale lo considera un ottimo allenatore. Ma sottolinea il fatto che chiunque andrà ad occupare la panchina del Napoli, dovrà stabilire e stare attento ai ruoli per non incombere nuovamente in gravi errori.