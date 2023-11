Zielinski in bilico, un altro parametro zero nel mirino per sostituirlo: dalla Serie A

Il futuro di Piotr Zielinski in casa Napoli è in bilico: la trattativa per il rinnovo di contratto è in stallo, con le parti che ancora non hanno raggiunto un accordo per il prolungamento dell’accordo attualmente in essere. Possibile altro colpo a zero per sostituirlo?

È una delle note liete di questo inizio di stagione, confermando dunque la sua importanza per il Napoli: si tratta di Piotr Zielinski che, dopo le sirene di mercato della scorsa estate, è rimasto in azzurro. Prestazioni e numeri degni di nota per il centrocampista azzurro, che si candida a divenire un vero e proprio simbolo per la squadra partenopea. D’altronde, il numero 20 è molto legato alla città e ai tifosi, che sperano in un accordo per il rinnovo tra le parti. L’accordo attualmente in essere tra Zielinski e il Napoli è valido fino al prossimo 30 giugno e da febbraio, sulla carta, può già firmare per l’estate con un altro club. Su di lui, tra le altre, ci sono sia l’Inter che la Juventus, ma la priorità è stata data agli azzurri.

Nel caso in cui il polacco non dovesse trovare l’accordo con il club partenopeo, potrebbe ritornare d’attualità un nome già seguito negli scorsi mesi. Un colpo a zero che, nella prossima estate, potrebbe tornare di moda.

Mercato Napoli, Kamada può dire addio subito alla Lazio: l’annuncio

La speranza dei tifosi, ma anche della società, è quella di mantenere in squadra Piotr Zielinski, per cui manca ancora l’accordo per il rinnovo di contratto. Proseguono i discorsi tra le parti, ma gli azzurri intanto iniziano a guardarsi attorno. Tanti i nomi tenuti in considerazione dalla squadra mercato del club azzurro, in attesa di poter sbloccare la situazione con il proprio numero 20.

E chissà che non possa ritornare di moda un nome come quello di Daichi Kamada: il centrocampista ex Eintracht Francoforte, ora alla Lazio, potrebbe dire addio ai biancocelesti a fine stagione. Da non sottovalutare, a tal riguardo, le parole rilasciate dallo stesso diretto interessato ai microfoni di Sports Hach:

Non pensavo di giocare così poco nella Lazio. Ho un buon rapporto sia con i miei compagni che con tutti i tifosi. Ma non basta, un professionista ha bisogno di giocare con più continuità

Nel corso della medesima intervista, Kamada è uscito allo scoperto anche in merito alla clausola biennale di rinnovo, prevista nell’accordo firmato nella scorsa estate, spiegando che la situazione è ancora tutta da definire.