Piove sul bagnato in casa Napoli: si teme la lesione per il titolare

Strascichi del disastroso pomeriggio in casa Napoli, si prospetta un lungo stop per uno dei titolari: le ultime sull’infortunio

Napoli-Empoli è terminata 0-1, grazie alla rete da fuori area di Kovalenko, che ha bucato Gollini. La sconfitta, come prevedibile, ha messo ancor più in discussione il futuro di Garcia sulla panchina del Napoli. L’esonero con effetto immediato, almeno stando alle ultime indiscrezioni, pare oramai lo scenario più plausibile. Si aspetta solo la comunicazione ufficiale della società, che in serata s’incontrerà per delineare la situazione. Nell’incontro tra i vertici della società si discuterà, con ogni probabilità, anche dell’eventuale sostituto. Al momento, in vantaggio pare esserci Igor Tudor.

In ogni caso, chiunque siederà sulla panchina del Napoli alla ripresa dopo la sosta riservata agli impegni delle Nazionali, avrà da risolvere un bel po’ di problematiche legate agli infortuni. Sin dall’inizio della stagione, la squadra ha riscontrato molteplici problemi fisici, specialmente di tipo muscolare. Basti pensare all’ultimo di Osimhen, che con la Nazionale si è procurato una lesione di medio grado al bicipite femorale della gamba destra. Il nigeriano ne avrà ancora per un po’, almeno per questa sosta, ma potrebbe sedere in panchina già con l’Atalanta, al rientro dalle Nazionali.

Un altro top si ferma per infortunio: le ultime sullo stop

Durante Napoli-Empoli anche Mario Rui pare si sia procurato un infortunio muscolare. Al minuto 84, il terzino portoghese è subentrato ad Olivera, ma pochi minuti dopo ha accusato un fastidio. Mario Rui è stato costretto a rimanere in campo, poiché Garcia aveva già utilizzato tutti i cambi nel momento in cui si è fermato. Visibilmente zoppicante, il portoghese ha stoicamente portato a termine il match, ma al termine della gara è arrivato già un primo responso sulle condizioni del difensore ex Empoli e Roma.

Infatti, stando alle ultime indiscrezioni, si tratterebbe di una lesione all’adduttore sinistro. Una lesione implica tempi di recupero abbastanza lunghi, poi ovviamente bisognerà valutare con più precisione l’entità dell’infortunio. In settimana, con ogni probabilità, verranno effettuati tutti gli esami di rito dallo staff medico e sarà definito l’iter riabilitativo. La speranza ovviamente è quella, a prescindere dall’allenatore che siederà sulla panchina azzurra, di avere disponibile il terzino portoghese già alla ripresa dei campionati, quando il Napoli sarà chiamato ad affrontare la complicata sfida contro l’Atalanta, in trasferta. La prima di cinque gare cruciali per il prosieguo di stagione, in successione ci saranno: Atalanta, Real Madrid, Inter, Juventus e Braga.