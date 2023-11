Gesto da non credere di De Laurentiis: “Garcia mortificato”

La situazione in casa Napoli continua a peggiorare, il futuro di Garcia pare oramai segnato: il gesto di De Laurentiis è eloquente

Il Napoli perde contro l’Empoli in casa, 0-1. Il match, deciso al minuto 91 da una rete di Kovalenko, rappresenta la quinta gara consecutiva al Maradona senza vittorie (contando anche la Champions League). Altra occasione sprecata per guadagnare punti sulle altre contendenti al titolo. In particolare sul Milan, che ha perso punti in trasferta a Lecce, pareggiando 2-2. Se durante la scorsa sosta, dopo la sconfitta contro la Fiorentina, si è arrivati, a causa del “no” di Conte, alla riconferma di Garcia, stavolta pare il presidente si sia deciso a sollevare il tecnico francese dall’incarico.

De Laurentiis, gesto eloquente alla fine del primo tempo: squadra sconvolta

Stando a quanto riportato da Fanpage, Aurelio De Laurentiis ha di fatto esonerato Garcia alla fine del primo tempo. Infatti, il patron azzurro sarebbe sceso negli spogliatoi, infuriato, e avrebbe mortificato l’allenatore francese per la prima frazione di gioco disputata.

Un gesto abbastanza significativo, che lascia pensare ad un esonero immediato di Garcia. Si attendono aggiornamenti della situazione già in serata, quando avrà luogo il primo summit della società.