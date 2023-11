Garcia sarà esonerato, un allenatore scala posizioni: nuovi contatti in serata

Il futuro di Garcia sulla panchina del Napoli pare oramai segnato: Di Marzio fa una panoramica generale sui possibili scenari

Ci si aspettava una risposta diversa dal Napoli dopo il pareggio casalingo contro l’Union Berlino in Champions League. Invece il Napoli non ha sfruttato lo stop del Milan e ha perso, deludendo ancora, contro l’Empoli di Andreazzoli, che ha conquistato i tre punti al 91 esimo minuto, grazie alla splendida rete di Kovalenko. Come tante volte in questa stagione il Napoli non ha giocato una partita degna dei campioni d’Italia in carica. Inconcludenti in fase offensiva, scombinati in difesa, la squadra in campo quest’oggi sembrava piuttosto una lontana parente del trionfante undici della scorsa stagione.

Durante la scorsa sosta nazionali, quando il Napoli perse in casa contro la Fiorentina, il futuro di Garcia sulla panchina del Napoli è stato messo fortemente in discussione. Il presidente De Laurentiis aveva preso in considerazione l’idea di esonerarlo, tentando l’approccio con Antonio Conte. L’ex allenatore della Juventus ha declinato l’offerta degli azzurri, e il patron ha deciso di riconfermare la fiducia di Garcia, facendo di tutto pur di mostrare la sua vicinanza alla squadra e all’allenatore. Tuttavia, circa un mese dopo la situazione sembra esser peggiorata. Si è arrivati ad un punto di non ritorno, il futuro di Garcia sulla panchina del Napoli sembra oramai segnato.

De Laurentiis ha deciso, Garcia sarà esonerato: i possibili sostituti

A confermare le indiscrezioni delle ultime ore ci ha pensato Gianluca Di Marzio. Stando a quanto riportato dal giornalista di Sky Sports, quella con l’Empoli sarà l’ultima gara di Garcia sulla panchina del Napoli. Nella giornata di domani la dirigenza si riunirà per sancire l’esonero dell’allenatore francese. Poi bisognerà discutere del sostituto. Sono varie le opzioni al vaglio dei dirigenti partenopei.

Stando a quanto riportato dal noto esperto di calciomercato i candidati sono principalmente due: Tudor e Mazzarri. Mentre non ci sono stati contatti con Fabio Cannavaro, quest’oggi in tribuna per assistere alla gara contro l’Empoli. Tuttavia, al momento, Tudor è in pole per sostituire Garcia. L’unico intoppo sarebbe il modulo.

L’allenatore ex Marsiglia predilige il 352, ma grazie ad un summit con l’agente, previsto in serata, come annunciato da Alfredo Pedullà sul proprio profilo Twitter, si potrebbe già in serata tentare l’approccio. A quel punto il 352 potrebbe divenire un 3421 o un 343. Dunque, si attende solo il tweet ufficiale, ma tutto lascia pensare ad un sollevamento immediato dall’incarico per Garcia, con Tudor pronto a subentrare.