Zielinski in bilico, il Napoli ha già scelto il suo erede: gioca in Serie A

Piotr Zielinski torna ad essere al centro del calciomercato, già a partire dalla stagione invernale potrebbe andare via.

Già a partire dal mercato estivo, Piotr Zielinski era ad un passo dal salutare il Napoli e volare verso l’Arabia Saudita. Nonostante l’offerta molto allettante da parte dell’Al Ahli, il centrocampista polacco decide di rifiutare e continuare a giocare in maglia azzurra. Adesso, però con il contratto in scadenza è necessario prendere una decisione: rinnovare o andare via. Diverse squadre stanno già monitorando la situazione del polacco, quali la Juventus e l’Inter.

Zielinski vicino all’addio, Baldanzi come possibile erede

Non c’è più la certezza che il Napoli possa trattenere ancora per molto la propria mezzala, soprattutto, nel momento in cui dovessero arrivare offerte convenienti. Per questo motivo, la società campana ha già inserito nel proprio mirino il possibile erede di Zielinski.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli è fortemente interessato al centrocampista dell’Empoli: Tommaso Baldanzi. Il club partenopeo ha già chiesto informazioni sul giovane, in modo tale da essere già avanti per una futura trattativa. Di seguito, quanto evidenziato:

“Ritorno al futuro, a tutti gli effetti. Il Napoli non ha mai nascosto una certa predilezione per Tommaso Baldanzi, valutato in estate come possibile sostituto di Zielinski, a lungo in bilico negli scorsi mesi tra l’Italia e l’Arabia Saudita. Con l’Empoli, avversario di domani, i rapporti sono ottimi e il suo nome potrebbe tornare d’attualità in una fase in cui per il polacco si stanno affollando gli interessamenti di altri top club come Juventus e Inter. D’altronde l’opportunità di metterlo sotto contratto a parametro zero, a partire dal prossimo 1° febbraio se non rinnoverà, non poteva sfuggire”.

Bisognerà attendere ancora un po’ per osservare come proseguirà il caso Zielinski, con il contratto prossimo alla scadenza bisognerà prendere una decisione al più presto.