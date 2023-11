Resta al Napoli, contratto di altri tre anni: mossa decisiva di De Laurentiis

Il Napoli è a lavoro in campo e non solo, Aurelio De Laurentiis è alle prese con i rinnovi contrattuali di vari giocatori azzurri.

Lavoro a 360 gradi, questo è ciò che spetta al Napoli da diverse settimane. La società partenopea, che ancora non è soddisfatta dei risultati ottenuti sul rettangolo di gioco, sta pianificando anche il futuro del club attraverso i rinnovi contrattuali.

Già nel corso di questa estate Aurelio De Laurentiis aveva chiuso alcuni accordi importanti, su tutti quelli di: Lobotka, Di Lorenzo e Mario Rui, con i due terzini legatisi a vita a Napoli, ergendosi definitivamente a bandiere azzurre.

Rinnovi Napoli, c’è la svolta si va vero l’accordo triennale

Restano però ancora tanti i nodi scoperti. Situazioni da decifrare, enigmi da risolvere, anche abbastanza rapidamente tra l’altro, facendo in modo che lo stesso Rudi Garcia possa tentare la risalita in campionato in un ambiente più sereno.

Innegabile infatti, che la bagarre relativa al prolungamento di Osimhen non possa aver inciso sul rendimento del ragazzo. L’ex Lille sta trattando attraverso il suo agente, Roberto Calenda, il rinnovo da ormai mesi. Sono stati ben 9 gli incontri tra De Laurentiis e procuratore, divisi tra i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro, incontri lunghi e consistenti che avevano fatto presagire un accordo prossimo, almeno sino all’esordio stagionale di Frosinone.

Discorso simile per Piotr Zielinski, in grado di dire no alle sirene arabe pur di restare a Napoli, ma ancora non accordatosi con la società. Sull’ex Empoli, tra l’altro, aleggia lo spettro della scadenza contrattuale, prevista nel 2024, che rende il centrocampista classe ’94 uno dei pezzi più appetibili del calciomercato, come dichiarato dallo stesso direttore sportivo dell’Inter Marotta.

Nonostante ciò, almeno secondo Tuttosport, De Laurentiis sarebbe prossimo a siglare l’accordo per il rinnovo di uno dei protagonisti indiscussi di questo complicato avvio di campionato. Matteo Politano, sarebbe infatti prossimo al rinnovo.

L’ex Inter e Sassuolo è in scadenza nel 2024 e il leader della FilmAuro eserciterà l’opzione unilaterale di rinnovo annuale presente nel suo contratto. Non solo, perchè come dichiarato dall’agente del ragazzo, il vulcanico Giuffredi, l’esterno offensivo starebbe spingendo per un accordo più duraturo, che possa addirittura permettergli di chiudere la carriera sotto l’0mbra del Vesuvio.

Secondo il quotidiano torinese, durante la sosta le parti si incontreranno con la volontà di apporre le firme su un contratto valido sino al 2027 se non addirittura 2028, con cifre però ancora tutte da definire. Insomma, Politano vuole Napoli, questo matrimonio proseguirà?