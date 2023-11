“Meglio in Europa solo il Real”: il dato sul Napoli è sorprendente, che record!

Il Napoli contro l’Empoli, nella sfida che andrà in scena nelle prossime ore allo stadio Diego Armando Maradona, si gioca una fetta importante di stagione. Sotto esame è il tecnico Rudi Garcia, che intanto può ‘consolarsi’ con un dato importante.

L’imperativo è vincere: non esistono altre possibilità per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in vista della sfida di domani dello stadio Diego Armando Maradona contro l’Empoli. La sensazione diffusa è che l’osservato speciale sarà, ancora una volta, il tecnico Rudi Garcia, finito nel mirino della critica dopo il mesto pareggio contro l’Union Berlin in Champions League.

Ma non è tutto da buttare in questo inizio di stagione: gli azzurri, infatti, sono a un passo dagli ottavi di finale della Champions e sono in piena zona quarto posto. È chiaro, però, che dopo lo Scudetto dello scorso anno ci si aspettava ben altre ambizioni, evidentemente anche per lo stesso De Laurentiis.

Attacco Napoli tra i migliori in dato: la statistica

Non mancano gli aspetti postivi, per certi versi, da dover sottolineare in questa prima parte di stagione per il Napoli di Rudi Garcia, che sicuramente ha dovuto affrontare questa fase di campionato con molti alti e bassi.

Gli azzurri, nonostante le difficoltà, riescono a creare molto in attacco, almeno per quanto riguarda il dato sulle conclusioni offensive. A rivelarlo è Opta, secondo cui solo il Bayern Monaco (19.9 a match) viaggia a una media tiri a partita migliore del Napoli (18.6) nei maggiori cinque tornei. Dando un’occhiata più in generale, solo il Real Madrid (con 215 tiri totali) ha registrato finora più conclusioni totali degli azzurri (fermi a 204).