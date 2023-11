Esonero Garcia, Di Marzio non ha dubbi: lo ha detto a Sky

Rudi Garcia è finito nuovamente sul banco degli imputati dopo il deludente pareggio nell’ultima sfida di Champions League contro l’Union Berlino, a sua volta reduce da ben dodici sconfitte di fila. Gianluca Di Marzio ha espresso la sua opinione ai microfoni di Sky Sport.

Quale sarà il futuro di Rudi Garcia? La sensazione è che la partita di domenica alle 12:30 contro l’Empoli sia un bivio fondamentale per le sorti del tecnico del Napoli, chiamato a dare un segnale importante prima della sosta per le Nazionali, la terza di questa stagione. Nel caso in cui non dovesse arrivare la vittoria, non è escluso che il presidente Aurelio De Laurentiis, infastidito dall’ultimo risultato contro l’Union Berlin, possa prendere provvedimenti.

A parlare del futuro del tecnico ex Roma e Lille è stato il giornalista esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, intervenuto in diretta ai microfoni di Sky Sport.

Rudi Garcia, parla Gianluca Di Marzio

La speranza di Rudi Garcia è che la sua squadra offra una prestazione di livello per scacciare via ogni voce di esonero. Ma lo scenario non è totalmente da escludere, considerando che il presidente Aurelio De Laurentiis è particolarmente sull’attenti dopo il deludente pareggio contro l’Union Berlin.

“Non so se il match contro l’Empoli sia decisivo per Garcia”, ha spiegato il giornalista Gianluca Di Marzio, dichiarando però di non essere sicuro del fatto che possa sembrare giusto additare il tecnico dopo ogni non vittoria. “Se è sempre colpa di Garcia, i giocatori non sentono il peso di quella che può essere anche la loro responsabilità e si sentono coperti da un alibi”, ha poi aggiunto.