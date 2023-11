Demme e Gaetano via? Colpo a gennaio: il Napoli segue tre giocatori

La stagione del mercato invernale è vicina, il Napoli inizia già a pensare ai nuovi acquisti legati alle possibili uscite del centrocampo.

Si prospetta un calciomercato impegnativo in casa Napoli, la società campana sta già valutando diversi profili che potrebbero essere inseriti nel reparto dei centrocampisti. In dubbio, le partenze di Diego Demme e Gianluca Gaetano, i quali potrebbero lasciare già a gennaio il club partenopeo. Per questo motivo, nel mirino del Napoli spuntano i primi nomi dei possibili sostituti.

Tousart, Gronbaek e Cherki nel mirino del Napoli

A partire dal mese di gennaio, i due centrocampisti potrebbero non giocare più in maglia azzurra. Diego Demme risulta essere già da tempo nella lista dei giocatori in uscita, mentre Gianluca Gaetano potrebbe decidere di andare altrove per trovare più spazio in campo. Ovviamente, non ci sono ancora certezze, è tutto da vedere. Nel caso in cui i centrocampisti azzurri decidessero di cambiare destinazione, Meluso e Micheli hanno già in mente chi potrebbe prendere il loro posto.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la società campana è indirizzata verso tre nomi: Lucas Tousart e Albert Gronbaek per il centrocampo, mentre Rayan Cherki è un’idea per il reparto offensivo. Tutti e tre interessano al Napoli, anche se la trattativa con il francese Tousart potrebbe essere più complessa. Infatti, quest’ultimo è fortemente voluto dal tecnico francese Rudi Garcia, il possibile arrivo del classe ’97 dipenderà quindi dalla sua permanenza come allenatore del Napoli. Di seguito, quanto evidenziato:

“Nel caso in cui dovesse verificarsi un trasferimento, sono due i profili vagliati al momento. Lucas Tousart era una delle richieste di Garcia e per questo motivo l’eventuale approccio col calciatore dell’Union Berlino sarebbe verosimile solo se il tecnico fosse confermato fino al termine del campionato. L’altra pista conduce ad Albert Gronbaek, classe 2001 del Bodo/Glimt. Sotto osservazione anche Rayan Cherki, esterno d’attacco di proprietà del Lione”.

Bisognerà capire prima le intenzioni dei due azzurri, poi si potrà proseguire con le seguenti trattative.