Ricordate Gabri Veiga? Annunciate le cifre ufficiali: tifosi del Celta in rivolta

Gabri Veiga al Napoli? Trattativa sfumata in estate, ma arrivano aggiornamenti sulle cifre ufficiali per il calciatore spagnolo.

Durante il calciomercato estivo, Gabri Veiga è stato accostato al Napoli per diverse settimane. Una trattativa che sembrava potesse concludersi positivamente per il club partenopeo, ma che poi non è decollata. Il cambio di rotta non è piaciuto in casa Napoli, il giovane ha preferito improvvisamente l’Al Ahli senza un motivo apparentemente valido, se non quello strettamente economico. Dopo settimane di trattativa, l’offerta da parte della dirigenza partenopea è stata quindi rifiutata. Eppure, sembrava ormai così sicuro l’inserimento dello spagnolo tra gli azzurri. Ma quali sono le cifre ufficiali del trasferimento?

Veiga all’Al Ahli, i supporters del Celta Vigo non ci stanno

Il giovane talento spagnolo Gabri Veiga non solo ha rifiutato il Napoli in estate, ma così facendo ha anche rinunciato a giocare in Europa. Inoltre, il trasferimento in Arabia Saudita non è stato apprezzato a quanto pare, nemmeno dai tifosi dell’ex squadra: il Celta Vigo.

Lo stesso club spagnolo ha annunciato le cifre ufficiali del trasferimento, la somma di denaro non è piaciuta affatto ai tifosi del Celta. Ciò che ha infastidito i supporters è proprio il fatto che il calciatore spagnolo sia stato ceduto circa 10 milioni in meno rispetto alla clausola da 40 milioni richiesta dal suo contratto.

Gabri Veiga, dunque, è stato ceduto per 30,6 milioni di euro. Inoltre, il pagamento è stato dilazionato in cinque rate da circa 6 milioni di euro. Una scelta a cui ai tifosi del Celta Vigo ha dato chiaramente fastidio: tant’è che in queste ore stanno manifestando tutta la propria indignazione sui social.