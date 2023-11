Niente conferenza a Castel Volturno prima dell’Empoli: Garcia non parlerà

Il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, non parlerà alla stampa nella consueta conferenza stampa di vigilia di campionato. Non è la prima volta che succede in questa stagione.

I riflettori sono posti, dopo il pareggio contro l’Union Berlin in Champions League, sulla posizione di Rudi Garcia. Il francese è finito nuovamente nel mirino delle polemiche da parte dei tifosi per una gestione del match ritenuta non ottimale. Insomma, non lo scenario tra i più sereni in vista della sfida contro l’Empoli, in cui la squadra partenopea è chiamata a vincere per regalarsi serenità in vista della sosta delle Nazionali.

Intanto, arriva una notizia da Castel Volturno: Rudi Garcia non parlerà alla stampa nella conferenza stampa di vigilia. Una scelta non inconsueta in concomitanza degli impegni europei della squadra azzurra.

Garcia non parla prima di Napoli-Empoli

Non si avrà modo di scoprire qual è il punto di vista del tecnico del Napoli, Rudi Garcia, in merito alle voci che lo stanno vedendo nuovamente sotto esame da parte dei tifosi, in seguito al pareggio contro l’Union Berlin.

L’ex Roma e Lille, infatti, non parlerà alla vigilia di Napoli-Empoli: una scelta non inedita in questa stagione e che è con ogni probabilità legata al fatto che l’impegno di campionato arriva appena a ridosso della sfida di Champions League. Bisognerà aspettare, dunque, la giornata di domenica per risentire le analisi e i commenti sul momento degli azzurri da parte del francese.