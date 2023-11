Napoli-Union Berlin, pugno duro del Questore: il provvedimento è definitivo

In città si fa il punto della situazione dopo gli scontri di martedì sera con i tifosi dell’Union Berlino. Arriva il provvedimento definitivo del Questore della città di Napoli.

Grande paura nella notte di martedì a Napoli, a causa degli scontri tra gli ultras dell‘Union Berlino e le forza dell’ordine, che sono riuscite per fortuna a evitare il peggio. Scongiurato infatti un possibile contatto tra i tedeschi e i tifosi del Napoli, con la tensione che è poi sfociata allo stadio Diego Armando Maradona con lancio di fumogeni e petardi verso il settore ospiti.

Intanto, dalla Questura arriva il provvedimento definitivo in merito ai disordini della vigilia di Champions League: a svelarlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Arrivano i DASPO per i tedeschi

Dopo le indiscrezioni circolate già nelle scorse ore, La Gazzetta dello Sport svela nel dettaglio quello che è il provvedimento adottato dal questore di Napoli.

“Dieci Daspo della durata di cinque anni sono stati emessi dal Questore di Napoli nei confronti di tifosi tedeschi, tra i 21 e i 47 anni, che, nella serata di martedì”, ha chiarito il quotidiano. I tifosi in questione “si sono resi responsabili di gravi disordini in alcune vie del centro storico di Napoli. Gli ultras sono stati messi in stato di fermo dagli agenti della Digos per il reato di devastazione”.