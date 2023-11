Napoli-Empoli, out un titolare per infortunio? C’è la notizia definitiva

Verso l’impegno in campionato di domenica, per Rudi Garcia arrivano notizie dall’infermeria: novità sulle condizioni di Stanislav Lobotka.

Bisogna dimenticare la prestazione poco convincente della squadra contro l’Union Berlino. Agli azzurri serviva una vittoria per potersi praticamente considerare ad un passo dal raggiungimento degli ottavi di finale. Al Maradona i partenopei sono usciti con un punto soltanto e questo significa che per la qualificazione matematica al prossimo turno servirà una vittoria obbligatoria contro il Real Madrid o contro il Braga, nell’ultima giornata del girone. Perché il risultato maturato contro l’Union Berlino è visto così negativamente?

La risposta è semplice: adesso la vittoria in Champions dovrà arrivare a ridosso di un calendario ostico tra campionato e coppa che sarà composto da cinque partite e che inizierà alla ripresa dopo la sosta con l’Atalanta a Bergamo. Una vittoria contro i tedeschi, arrivati al Maradona in uno stato di forma negativo, avrebbe messo meno pressioni al Napoli di Garcia che invece adesso dovrà fare gli straordinari per far quadrare alla perfezione tutti i risultati. Il presidente Aurelio De Laurentiis adesso si aspetta una reazione dalla squadra già a partire dal prossimo impegno casalingo contro l’Empoli, che sarà l’ultimo prima della sosta.

Napoli-Empoli, le ultime su Lobotka

Contro i toscani “vincere” sarà la parola d’obbligo, a contare saranno soltanto i tre punti e la dirigenza si aspetta certamente una reazione da parte della squadra. Rudi Garcia è alle prese con i dubbi di formazione. L’emblema più grande per questo match riguardava le condizioni di Stanislav Lobotka. Il playmaker slovacco era uscito dalla partita contro l’Union Berlino con un infortunio al braccio. Tornatisi subito ad allenare, già dalla giornata di ieri, alla sessione del Konami Sports Center di Castel Volturno era presente anche il centrocampista. La sessione mattutina si è conclusa con una serie di partitelle finali a cui anche Lobotka ha preso parte.

Il mediano slovacco quindi, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, non avrebbe evidenziato alcun tipo di problema e sarà convocato per la partita contro l’Empoli. Secondo il quotidiano sportivo quindi la scelta finale starà al tecnico francese. Rudi Garcia, con ogni probabilità, schiererà Lobotka direttamente dal primo minuto ma potrebbe anche lasciarlo in panchina per evitare ulteriori rischi circa le sue condizioni. Per le altre scelte, dovrebbero essere confermati i soliti titolari anche se però c’erano state richieste particolari dalla dirigenza. Aurelio De Laurentiis, infatti, aveva esplicitamente invitato Garcia a dare più minutaggio a giocatori come Lindstrom, Elmas o Simeone che sono valsi un esborso non indifferente alla società.