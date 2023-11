Il pareggio con l’Union Berlino lascia strascichi: “Garcia ha paura”

Rudi Garcia è ancora sotto accusa dopo l’ennesima prestazione deludente del suo Napoli: “Ha paura, gestione totalmente sbagliata”.

Si avvicina la sfida di campionato contro l’Empoli, in programma domenica alle ore 12:30 allo stadio Diego Armando Maradona, ma nella testa dei tifosi del Napoli sono ancora impresse le immagini del pareggio in Champions League contro l’Union Berlino.

La non vittoria contro una squadra che arrivava al Maradona con una striscia di dodici sconfitte consecutive non è stata per nulla digerita dalla tifoseria partenopea. Un pareggio che ha portato anche rammarico alla società, che ha perso quasi 2 milioni di euro a causa della mancata vittoria. E, soprattutto, è stata una grossa chance sprecata per ipotecare la qualificazione agli ottavi di finale.

Il passaggio del turno non è per nulla compromesso, al Napoli potrebbe bastare un pareggio nell’ultima sfida del girone contro il Braga (12 dicembre al Maradona) o addirittura qualificarsi anche con la sconfitta dei portoghesi contro l’Union Berlino alla prossima giornata. Ma i tifosi non sono più in grado di accontentarsi di così poco ed esigono risposte.

Chiariello critica Garcia in diretta

Nell’occhio del ciclone ci è finito giustamente – ancora una volta – Rudi Garcia. Se una squadra va male, è normale che il primo colpevole viene individuato nell’allenatore. E anche a Napoli non ci sono eccezioni. Questa volta, a Garcia viene anche criticata una gestione dei cambi totalmente sbagliata: è di questo pensiero il giornalista napoletano Umberto Chiariello che ha parlato così in diretta su Canale 21.

Che senso ha mettere i giocatori al minuto 80? Garcia sta sbagliando la gestione delle partite e della rosa e quindi dei cambi. Garcia è uno con la paura e si sta affidando sempre e solo agli undici che gli danno affidamento totale. Questo pareggio vale come una sconfitta.

Un’accusa del tutto giusta quella fatta da Chiariello. La gestione della rosa in questo momento è sicuramente sbagliata, mercoledì sera si è visto in maniera lampante come alcuni azzurri fossero sulle gambe, dovendo giocare ogni tre giorni. Forse sarebbe stato meglio dare una chance dal primo minuto a uomini come Lindstrom, Simeone ed Elmas. Invece Garcia si sta affidando sempre allo stesso undici titolare, variando solo in pochissimi casi (alternanza Mario Rui – Olivera). La speranza è di vedere qualche cambio nella prossima sfida contro l’Empoli, l’ultima prima della sosta per le nazionali che fermerà il campionato per due settimane.