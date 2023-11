Garcia finisce di nuovo in discussione: svelata la reazione del francese

La posizione del tecnico francese è nuovamente a rischio dopo la brutta prestazione interna contro l’Union Berlino

Il pareggio maturato al termine dei novanta minuti contro i tedeschi dell’Union Berlino ha fatto parecchio arrabbiare Aurelio De Laurentiis. Il presidente aveva chiesto una vittoria per potersi ritenere quasi al turno successivo di Champions League. Gli ottavi di finale infatti garantiscono non solo punti Uefa ma anche introiti economici fondamentali per il club.

I partenopei adesso se la dovranno vedere con il Real Madrid. Agli azzurri mancano tre punti matematici al passaggio del turno e questi dovranno obbligatoriamente arrivare o dal Santiago Bernabeu oppure, in caso di sconfitta, giocarsela all’ultima partita casalinga contro il Braga.

Le preoccupazioni di ADL

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il presidente sarebbe parecchio preoccupato ed arrabbiato per la situazione attuale della squadra. Ad una partita prima della sosta di metà novembre il Napoli è a -7 punti dall’Inter capolista e con una qualificazione agli ottavi di Champions ancora da raggiungere, in un girone abbordabile e raggiunto da testa di serie.

Al momento la posizione di Rudi Garcia è comunque stabile. Il tecnico francese sostiene che la squadra sia poco aiutata dalla fortuna ma che le prestazioni ci siano comunque. Alla fine della partita contro i tedeschi, Rudi Garcia aveva proprio parlato di quella mancanza di casualità che stenta ad arrivare.