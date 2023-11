Fantacalcio Napoli, quali azzurri schierare contro l’Empoli

Il Napoli affronterà l’Empoli in questa giornata di Serie A: scopriamo insieme quali calciatori azzurri poter schierare al Fantacalcio.

Archiviare subito il brutto pareggio di Champions League contro l’Union Berlino: questo è l’obiettivo del Napoli di Rudi Garcia. Per farlo servirà assolutamente vincere contro l’Empoli in campionato: la gara è in programma domenica alle ore 12:30 allo Stadio Diego Armando Maradona.

La dodicesima giornata di Serie A inizierà proprio oggi con due anticipi: Sassuolo-Salernitana aprirà il turno alle ore 18:30, mentre in serata si affronteranno Genoa ed Hellas Verona allo stadio Marassi. Questo significa che oggi bisognerà mettere la formazione al Fantacalcio: scopriamo insieme quali calciatori del Napoli schierare in questa giornata.

Consigli Fantacalcio, chi schierare in Napoli Empoli

Prima di vedere i consigliati del Fantacalcio, bisogna capire chi scenderà in campo. Per la partita di domenica Garcia potrebbe attuare un po’ di turnover, ma per ora è difficile capire gli eventuali cambi. In porta ci sarà ancora Meret, mentre in difesa dovrebbero agire Ostigard e Natan centrali, vista la possibile assenza di Rrahmani per Kosovo-Israele, con Di Lorenzo e Olivera (in vantaggio su Mario Rui) sulle fasce. A centrocampo giocherà il solito trio composto da Anguissa, Lobotka e Zielinski, mentre in attacco possibile chance per Simeone insieme a Politano e Kvaratskhelia.

MERET – L’Empoli è il peggior attacco del campionato con soli 4 gol segnati in undici partite, si può sperare nella porta inviolata.

DI LORENZO – Il capitano stakanovista sta risentendo delle tante partite ravvicinate, ma la sua sufficienza la porta sempre a casa.

OSTIGARD – Il norvegese ha una grossa chance ed è chiamato alla buona prestazione per impressionare Garcia.

NATAN – Il brasiliano è sempre tra i migliori in difesa: si deve schierare contro un attacco così poco profilico.

MARIO RUI/OLIVERA – I due terzini si possono schierare, ma per chi ha solo uno dei due, abbiate la certezza di avere una riserva che giochi in panchina.

ANGUISSA – Rendimento bassissimo quest’anno, poca roba per il Fantacalcio: forse è l’unico da poter lasciare fuori.

LOBOTKA – I bonus al Fanta non si vedono da Lobo, ma se siete alla ricerca di un buon voto, potete sempre fare affidamento su di lui.

ZIELINKSI – La rete manca da tanto tempo ormai, eppure sembra impossibile fare a meno di lui: chissà che la sua ex squadra non lo ispiri.

POLITANO – Il migliore del Napoli in questa stagione: Politano è una gioia per i suoi fantallenatori che sperano in un’altra rete anche in questo weekend.

RASPADORI/SIMEONE – In questa gara vanno assolutamente schierati entrambi per non rimanere con il rammarico.

KVARATSKHELIA – Non quello che ci si aspettava a inizio anno a livello di bonus, ma all’ultima giornata ha conquistato un 7 in pagella lo stesso: Kvara va schierato sempre.