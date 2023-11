“È il suo nuovo soprannome”: sorpresa in diretta per i tifosi

È una delle note positive di questa prima parte di stagione per il Napoli, caratterizzata da diversi alti e bassi. Insomma, ha tutte le carte in regola per affermarsi in azzurro: intanto, arriva il nuovo soprannome per lui.

Questa prima parte di stagione per il Napoli è caratterizzato da alti e bassi: una continua altalena di prestazioni e risultati che ha portato i tifosi azzurri a essere perplessi sull’operato del tecnico Rudi Garcia. Il francese ora è chiamato a chiudere questo nuovo filotto di partite – che si concluderà con la sosta per le Nazionali di novembre – con una vittoria contro l’Empoli, anche per dare un segnale davanti al proprio pubblico. La maggior parte delle delusioni di questa fase di stagione, infatti, sono arrivate tra le mura amiche dello stadio Diego Armando Maradona.

Ma non mancano le note liete in questa parte così travagliata di stagione: una di esse porta il nome del difensore Natan. Arrivato in azzurro con la pesante eredità di Kim Min Jae, uno dei grandi protagonisti della vittoria dello Scudetto dello scorso campionato, il calciatore si è imposto in punta di piedi, riuscendo a prendere stabilmente una maglia da titolare al fianco del suo compagno di reparto, Amir Rrahmani. Intanto, c’è chi si lancia a dare già un soprannome dedicato al numero 3 azzurro. Scopriamo insieme il nomignolo trovato dal giornalista Valter De Maggio.

De Maggio: “Natan lo chiamerò Tarzan”

Ci sono pochi dubbi circa il valore dimostrato dal difensore Natan, che è divenuta ormai una certezza per il tecnico del Napoli Rudi Garcia. Il brasiliano, a suon di prestazioni solide, si sta affermando come profilo valido per la retroguardia dei campioni d’Italia, orfana di un certo Kim Min Jae.

Di lui ne ha parlato il giornalista Valter De Maggio, che sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal, si è lanciato con un nuovo soprannome da affibbiare al centrale brasiliano. “Natan lo chiamerò Tarzan”, ha detto De Maggio durante la trasmissione radiofonica.

A Napoli, infatti, soprattutto per quei calciatori che riescono a intercettare il gradimento e le simpatie dei tifosi, si è soliti trovare un soprannome simpatico da dedicare. Magari questo potrebbe diventare il caso anche di Natan, che intanto è chiamato a dare una mano a Rudi Garcia e ai suoi compagni di squadra a cercare una continuità che almeno in questa prima parte di stagione non c’è mai realmente stata in casa Napoli.