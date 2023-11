Doppio infortunio al Real Madrid: rischiano di saltare la gara con il Napoli

Altra tegola per il Real Madrid, un pezzo importante della squadra spagnola rischia di saltare la gara con il Napoli.

L’attesa sta per finire, Real Madrid-Napoli si avvicina sempre di più. L’andata è stata una gara combattuta fino all’ultimo minuto da parte di entrambe le squadre, il Napoli di Rudi Garcia non è però riuscito ad essere decisivo sulla vittoria. Allo Stadio Diego Armando Maradona, il club partenopeo perde per 2-3 contro il club spagnolo. Tuttavia, la sconfitta poteva essere evitata perché la terza rete decisiva arriva solo “grazie” all’autogol dell’estremo difensore Alex Meret. Nonostante ciò, il ritorno del match potrebbe significare una rivincita a quell’errore per gli azzurri. Inoltre, il Napoli potrebbe utilizzare a suo favore il doppio infortunio che interessa due giocatori del Real.

Non solo Arda Guler KO, anche Kepa rischia

Brutte notizie per Carlo Ancelotti, il Real Madrid rischia di perdere due profili importanti per il match di Champions League contro il Napoli. Non solo il centrocampista Arda Guler rimane ancora fuori, ma anche il portiere Kepa potrebbe saltare la gara.

Secondo quanto riportato dai giornalisti spagnoli di AS, lo staff medico del Real Madrid ha confermato l’infortunio tramite gli accertamenti effettuati all’estremo difensore. Si tratta di una lesione al muscolo adduttore lungo della coscia destra, i tempi di recupero sono ancora da definire. Per questo motivo, il calciatore spagnolo rimane ancora in dubbio per la gara con il Napoli.