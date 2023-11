Pareggio amaro in Champions per il Napoli: effetto negativo anche per le finanze

Il pareggio contro l’Union Berlino è stata una vera e propria doccia fredda per la squadra ed i tifosi, che si aspettavano una vittoria convincente. Questo risultato va ad intaccare negativamente anche su un aspetto societario.

Ieri sera il Maradona è rimasto impietrito dopo l’1-1 con cui l’Union Berlino ha fermato il Napoli. Tutti si aspettavano una prova importante, soprattutto dal punto di vista mentale, da parte della squadra.

Purtroppo invece si evidenziano ancora una volta i diversi aspetti negativi, a cui se ne aggiunge uno pesante per le casse della società.

Il pareggio con l’Union Berlino intacca anche le casse del Napoli

Il Napoli ieri sera aveva una grossa occasione per ipotecare quasi definitivamente l’accesso agli ottavi di finale di Champions League. Proprio per questo obiettivo importante da raggiungere, ci si aspettava una prestazione solida e senza errori da parte della squadra. Invece, e purtroppo, così non è stato. Difatti il Napoli è riuscito nell’impresa di far ottenere un risultato positivo all’Union Berlino dopo 12 sconfitte consecutive. Difatti gli azzurri sono stati bloccati sull’1-1 dai tedeschi, tra diversi rimpianti e perplessità per la prestazione.

Ancora una volta il Napoli ha dimostrato di avere ancora molto su cui lavorare, evidenziando dei limiti in alcuni reparti e in alcune fasi del match. Inoltre si aggiunge anche il fatto che il Diego Armando Maradona non è più un fattore positivo – come avveniva nelle passate stagioni – ma è praticamente negativo. La squadra di Garcia fin qui in stagione ha ottenuto solamente due vittorie in casa su sette match disputati (due pareggi e tre sconfitte gli altri risultati, ndr.). Ciò dimostra come il Napoli – oltre a dover lavorare ancora tanto – soffra anche il proprio pubblico, invece di trarne beneficio e cavalcare l’entusiasmo della tifoseria.

Oltre ai problemi dal punto di vista tecnico e tattico, il pareggio di ieri ha creato problemi al club anche sul punto di vista finanziario. Difatti come riporta la Gazzetta dello Sport, il Napoli ha perso 1,9 milioni di euro, che sarebbero potuti arrivare grazie alla vittoria contro i tedeschi. Per il pareggio ottenuto, il Napoli ha incassato “solamente” 900mila euro, mentre la vittoria avrebbe portato questa somma a 2,8 milioni. Anche il presidente Aurelio De Laurentiis sarebbe rammaricato di questa occasione – innanzitutto sportiva e poi anche finanziaria – persa dalla sua squadra con il risultato ottenuto ieri sera. Dunque oltre al danno anche la beffa per il Napoli, che deve rimandare i discorsi di qualificazione agli ottavi agli impegni successivi e si ritrova con qualche milione mancante nelle casse.