Niente più distrazioni, decisione presa: succederà prima di Napoli-Empoli

Con il pareggio contro l’Union Berlino, il Napoli incassa l’ennesimo stop in casa e questa volta, potrebbero esserci dei provvedimenti.

Il risultato contro il club tedesco pesa in casa Napoli, gli azzurri non vincono in casa dalla sesta giornata di campionato nel match contro l’Udinese. Più precisamente, si parla del 27 settembre quando gli azzurri guadagnano i 3 punti contro i friulani per 4-1 grazie alle reti di Zielinski, Osimhen, Kvaratskhelia e Simeone. Una vittoria che a tratti sembra solo un ricordo, vista la serie di sconfitte e pareggi collezionate allo Stadio Diego Armando Maradona.

Verso Napoli-Empoli, cosa succederà prima del match

Si avvicina la dodicesima giornata di Serie A, il Napoli dovrà affrontare in casa l’Empoli. Questa volta, però potrebbe succedere qualcosa di inaspettato nei giorni precedenti alla partita. Dopo il pareggio contro l’Union Berlino in Champions League, la squadra di Rudi Garcia non può permettersi di sbagliare. I pareggi e le sconfitte in casa non sono più ammessi, è tempo di conquistare i 3 punti.

Per questo motivo, potrebbe esserci una novità per il club partenopeo. Come riporta la Gazzetta dello Sport, gli azzurri potrebbero andare in ritiro prima della partita. Una scelta che potrebbe influenzare molto la squadra, soprattutto a livello mentale. Non è una decisione di poca importanza, dato che una cosa del genere non accadeva da tempo. Di seguito, le parole del quotidiano sportivo:

“È vero che il Napoli ha colpito anche un palo (come i tedeschi del resto) ma complessivamente la squadra è apparsa svogliata in certi momenti. E invece serve il massimo della concentrazione, contro qualsiasi avversario. Forse per questo motivo sabato la squadra per la prima volta andrà in ritiro prima di una partita in casa. Certo, con l’Empoli si gioca alle 12.30, ma meglio premunirsi“.

Dunque, in casa Napoli si prospetta un clima totalmente nuovo per i giocatori. E i dubbi, su come gli azzurri potrebbero reagire davanti a questa decisione sono tanti. Il ritiro sicuramente è di notevole importanza per quanto riguarda la connessione in ambito lavorativo tra allenatore e calciatori. Il tecnico francese Rudi Garcia dovrà mettersi alla prova nuovamente, la squadra deve necessariamente puntare alla vittoria in casa o potrebbero esserci altri provvedimenti molto più pesanti.