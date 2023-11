Il Napoli valuta il rinnovo di un big: fissato l’incontro con l’agente

Il Napoli non ha avuto un inizio di stagione come molti si sarebbero aspettati. Diversi giocatori hanno fin qui deluso, ma qualcuno ha stupito. Uno di loro potrebbe presto rinnovare col Napoli.

Dopo la conquista dello scudetto nella passata stagione, nessuno si sarebbe aspettato che il Napoli avrebbe faticato così tanto. L’avvio stagionale ha creato malumori e perplessità tra i tifosi e non solo, specialmente verso Rudi Garcia.

Un giocatore però si è contraddistinto con delle prestazioni maiuscole, e potrebbe essere premiato con il rinnovo di contratto.

Politano in forma smagliante: il Napoli vuole offrirgli il rinnovo

Il Napoli ha finora effettuato alti e bassi in questa prima parte di stagione. La squadra di Garcia ha mostrato numerosi punti critici nel suo gioco, mentre in alcune partite si sono evidenziati diversi aspetti negativi. Tra gli aspetti positivi visti in questo avvio di stagione c’è sicuramente Matteo Politano.

L’esterno italiano sta trascinando il Napoli grazie alle sue giocate – oltre ai vari gol e assist – insieme a pochi altri. Finora sono pochissimi gli azzurri che hanno mantenuto una continuità nelle prestazioni come Politano. L’esterno ormai è un vero e proprio leader tecnico del Napoli – oltre che morale – vista la sua incisività nei vari match. Aurelio De Laurentiis intanto inizia a riflettere sul futuro dell’esterno azzurro.

Politano ha attualmente il contratto in scadenza a giugno 2024, ma il Napoli può rinnovarlo automaticamente fino al 2025. La dirigenza però sta pensando ad un prolungamento più ampio, almeno fino al 2028, per Matteo Politano. Nei giorni scorsi è stato rimandato l’incontro tra la società e l’agente del giocatore, ma questo dovrebbe avvenire settimana prossima, come riporta Il Mattino. Dunque il Napoli punta al rinnovo di Politano, e già settimana prossima inizieranno i primi colloqui.

Dopo i vari rinnovi effettuati in estate, tra cui quelli di Di Lorenzo e Mario Rui, la società prosegue il suo lavoro in questa ottica. Sono diversi i discorsi aperti con alcuni giocatori, tra cui soprattutto quelli con i vari top player della squadra. La prorità è soprattutto per Zielinski ed Osimhen, per cui la situazione al momento è abbastanza ferma tra le parti. Il Napoli punta a chiudere questi rinnovi entro la fine dell’anno solare, per evitare di arrivare in situazioni decisamente rischiose, specialmente per quanto riguarda Zielinski. La dirigenza del Napoli dunque è pronta ad affrontare un periodo piuttosto duro e faticoso per quanto riguarda le trattative per il rinnovo di contratto di vari membri della squadra.