Napoli sempre nel cuore: guardate cosa fa Mertens prima della partita del Galatasaray (VIDEO)

Nonostante l’addio, il Napoli rimane sempre nel cuore di Dries Mertens e questo, lo conferma anche un episodio avvenuto prima della partita del Galatasaray.

Prima della partita Bayern Monaco-Galatasaray (terminata 2-1, ndr), l’ex giocatore del Napoli, Dries Mertens, si è interessato al risultato degli azzurri per il match contro l’Union Berlino. Un avvenimento che fa pensare a quanto l’attaccante sia ancora molto legato alla maglia partenopea, nonostante sia volato verso un’altra destinazione.

Mertens spiazza tutti, il video

Dries Mertens prima di scendere in campo con la sua attuale squadra, si è informato sul match Napoli-Union Berlino. Per questo motivo, l’ex attaccante azzurro ha chiesto negli spogliatoi come stesse andando il club partenopeo e la risposta l’ha ottenuta proprio guardando un video del gol di Matteo Politano.

Di seguito, il video: