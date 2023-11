“Difesa e contropiede?”, l’Union Berlino si ribella: Fischer risponde e provoca Garcia

Allo Stadio Diego Armando Maradona, l’Union Berlino frena il Napoli di Rudi Garcia con la rete di Fofana al 52′.

Termina 1-1 il match Napoli-Union Berlino, il club tedesco scaccia l’avvicinamento della qualificazione agli ottavi di finale degli azzurri. Al Maradona, il gol di Matteo Politano non è bastato per conquistare i 3 punti e provare a ipotecare il posto alla prossima fase della Champions League. Ovviamente, la qualificazione rimane ancora aperta, c’è tutta la volontà degli azzurri di spingere sulla vittoria delle prossime gare. Un primo tempo decisamente dominato dal club partenopeo, ma che poi si è perso nel corso del secondo tempo, non riuscendo ad essere decisivo per chiudere la partita con una vittoria.

Conferenza stampa Fischer, le parole nel post partita

Nella quarta giornata del Gruppo C, l’Union Berlino riesce a guadagnarsi il primo punto nella classifica di Champions League. Il pareggio con il Napoli ha interrotto una serie di 12 sconfitte consecutive. Non una prestazione brillante quella del club tedesco, ma pur avendo un atteggiamento abbastanza modesto è riuscito a cavarsela contro la formazione partenopea. Nonostante, il Napoli sia stato nettamente più dominante in campo, i tedeschi non si sono fatti intimorire e si sono concentrati sulla difesa. Una caratteristica che ha messo in difficoltà gli azzurri, e che non ha permesso di trovare la rete del raddoppio che avrebbe chiuso la sfida.

Nel corso della conferenza stampa post partita, l’allenatore Fischer ha parlato della prestazione della squadra, sostenendo di essere soddisfatto e contento. Di seguito, le sue parole:

“Finalmente abbiamo fatto un’ottima prestazione, premiata da un risultato positivo. Abbiamo avuto un po’ di fortuna, ma la squadra ha dato tutto e ha difeso bene il pareggio. Ci tenevamo a raccogliere almeno un punto. Il Napoli ha giocato meglio di noi, ma negli ultimi minuti la partita era combattuta, poteva arrivare un gol sia da una parte che dall’altra. Sono contento perché abbiamo dato tutto, forse in fin dei conti questo punto potrà esserci utile”.

Inoltre, ha poi continuato rispondendo alle parole del tecnico francese Rudi Garcia.

“Garcia ci ha descritti come una squadra da difesa e contropiede? Il mio collega ha descritto in maniera corretta l’Union Berlino, abbiamo giocato così, di contropiede. Siamo una squadra fisica, nel calcio serve. Non condivido il fatto che abbiamo avuto una sola possibilità perché nel finale abbiamo avuto 2-3 occasioni per vincere la partita”.

Fischer ha poi concluso, soffermandosi sulla differenza con la gara dell’andata, sottolineando il fatto che hanno giocato bene e sono stati decisamente molto più aggressivi.