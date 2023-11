Conosce bene Spalletti: la rivelazione sull’ex Napoli è imperdibile

Luciano Spalletti resta sicuramente una figura a cui i tifosi del Napoli resteranno per sempre legati. Proprio sul tecnico ex azzurro, ora Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, è legato un retroscena svelato di recente.

Senza ombra di dubbio, la firma più grossa sul terzo Scudetto della storia del Napoli porta il nome di Luciano Spalletti. Nel suo secondo e ultimo anno all’ombra del Vesuvio, il tecnico di Certaldo è riuscito nell’impresa di riportare il Tricolore dopo ben 33 anni, riuscita soltanto per due volte nell’era di Maradona. In molti, lo scorso anno, speravano in una permanenza dell’allenatore in azzurro, ma il toscano ha optato per un periodo di riposo. Scenario completamente rivoltato dopo alcuni mesi, ma quando arriva la chiamata della Nazionale Italiana è chiaro che è difficile dire no per tutti.

Di lui e non solo ha parlato il pasticciere Sabatino Sirica, tra i più noti del settore e molto vicino al mondo Napoli. Basti pensare che, oltre allo stesso Spalletti, Sirica ha svelato alcuni retroscena su una leggenda della storia recente come Dries Mertens, ma anche del simbolo per eccellenza del club azzurro, ossia Diego Armando Maradona. Scopriamo insieme tutto quello che ha avuto da rivelare Sabatino Sirica nel corso della sua intervista concessa nei giorni al quotidiano Il Mattino.

Sebastiano Sirica svela tutti i retroscena: racconto da non perdere

Nel corso dell’intervista affidata alla versione cartacea de Il Mattino, il pasticcere Sebastiano Sirica, tra i più rinomati del suo settore e molto vicino alle dinamiche del Calcio Napoli, ha rivelato tanti retroscena sui personaggi più amati dai tifosi partenopei.

Si parte dall’ex azzurro Luciano Spalletti, “che è più sensibile per il cioccolato”. “Per Maradona preparavo le torte panna e fragole e poi le zeppoline”, ha poi aggiunto Sirica, svelando inoltre che altri due calciatori importanti come Higuain e Reina avevano i suoi stessi gusti. Il miglior marcatore della storia del club azzurro, Dries Mertens, “andava pazzo invece per le crostate”.

Ma come nasce questo rapporto con il Calcio Napoli? A svelarlo è lo stesso diretto interessato nel medesimo intervento: “Un giorno incontrai un dirigente del Napoli, Angelo Borrello, mi chiese di allestire un buffet nella tribuna d’onore dell’allora Stadio San Paolo e da allora è cominciato questo splendido rapporto”. Tanti retroscena simpatici e che svelano i lati più curiosi e particolari di alcuni dei calciatori che, in maglia azzurra, hanno fatto parlare di sé per quanto riuscito a fare.