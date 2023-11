Champions League, cambiano le fasce con il nuovo format: la novità interessa il Napoli

Dalla prossima stagione calcistica, la Champions League sarà rivoluzionata, visto che si passerà ad un nuovo format. Arrivano delle novità importanti inerenti anche le fasce.

L’edizione attuale della Champions League sarà l’ultima con il format tradizionale a cui ormai siamo ben abituati. Difatti dalla stagione 2024/2025 ci sarà un cambiamento significativo al format della massima competizione europea.

In merito a questo cambiamento di format arrivano delle novità per quanto riguarda le fasce.

Cambia l’accesso alla prima fascia di Champions con il nuovo format

Arrivano importanti novità circa il nuovo format della Champions League che prenderà il via dalla prossima stagione. Dunque l’edizione in corso sarà l’ultima con l’attuale format dei vari gironi eliminatori. Questo cambiamento ovviamente apporterà delle modifiche radicali anche per quanto riguarda le modalità d’accesso e sulle fasce.

Difatti col format attuale, in prima fascia accedevano le vincenti dei maggiori campionati europei, la vincitrice della Champions League e la vincitrice dell’Europa League. Col nuovo format detenere il titolo di campione del rispettivo campionato nazionale non garantirà più l’accesso alla prima fascia. Dunque essere campioni d’Italia non permetterà più di accedere alla prima fascia della Champions League, e ciò segna un cambiamento importante rispetto alle ultime edizioni. Dunque se il Napoli vincesse nuovamente la Serie A, non entrerebbe nella prima fascia di Champions League, ma si guarderebbe ad altri dati.

Calcio e Finanza ha consultato i documenti della UEFA in merito al nuovo format, in cui è spiegato il nuovo funzionamento delle fasce: “Le 36 squadre saranno suddivise in quattro urne da nove in base al ranking individuale stabilito all’inizio della stagione (coefficiente su cinque stagioni, inclusa la stagione precedente)”. Dunque vincere il campionato non darà più accesso alla prima fascia, poiché il piazzamento nelle fasce sarà determinato dalla posizione nel Ranking UEFA. Neanche chi vincerà l’Europa League farà più parte della prima fascia nel nuovo format. L’unica squadra che manterrà il diritto d’accesso alla prima fascia – seppur non faccia parte delle prime nove del Ranking UEFA – è la vincitrice della Champions League.