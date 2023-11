Buone notizie per il Napoli e Osimhen: ora è ufficiale

Victor Osimhen è ancora out a causa dell’infortunio occorso durante la gara disputata con la Nigeria nel corso della pausa nazionali.

Non rientrerà prima della sosta Victor Osimhen, ormai out da quasi un mese a causa del “solito” problema occorso in nazionale. Una sfilza infinita di infortuni registrati con la maglia della Nigeria per il numero 9 del Napoli, che come ogni anno, al momento delle convocazioni, fa scorrere brividi gelidi sulla schiena della dirigenza partenopea.

Osimhen – Nigeria, il Napoli stavolta esulta

Non sono mancate le polemiche da parte di Aurelio De Laurentiis, da sempre molto restio alle convocazioni dei propri giocatori nelle fasi clou della stagione, a maggior ragione per gare amichevoli e dalla valenza nulla.

Questa volta, però, la notizia proveniente dalla Nigeria avrebbe permesso di tirare un sospiro di sollievo dalle parti di Castel Volturno.

La selezione nigeriana, attraverso il proprio account Twitter, ha reso noti i convocati per le gare contro Lesotho e Zimbawe, impegni validi per le qualificazioni al Mondiale 2026. Tra gli attaccanti, non figura Victor Osimhen, lasciato a riposo e attualmente concentrato nel recupero con lo staff societario.

Di seguito, il post pubblicato sui social dalla Nigeria: