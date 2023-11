Brutto infortunio per il titolare: out un mese, salta il big match

Il Napoli proverà ad avvicinarsi alla qualificazione agli ottavi di Champions League nel match contro il Real Madrid. Contro gli azzurri non ci sarà un titolarissimo di Ancelotti.

Dopo il pareggio contro l’Union Berlino di ieri sera, il Napoli dovrà provare ad ottenere il pass per gli ottavi di finale al Bernabeu, dove sfiderà il Real Madrid. Impresa ardua per gli azzurri, che tenteranno di tornare a Napoli con un risultato positivo.

Intanto il Real Madrid perde uno dei suoi titolari inamovibili, che salterà anche la sfida contro gli azzurri.

Kepa salta Real Madrid-Napoli per infortunio

Nel corso delle ultime stagioni, il portiere spagnolo Kepa Arrizabalaga è stato spesso cercato dal Napoli. Anche nel corso dell’ultima sessione di mercato la dirigenza del Napoli ha provato ad acquistare il portiere spagnolo, salvo poi confermare Meret come titolare tra i pali. Lo spagnolo era reduce da una stagione in chiaroscuro con il Chelsea, dove il rendimento della squadra ha penalizzato anche le sue ottime prestazioni.

Il Real Madrid mai avrebbe pensato di acquistare Kepa, ma l’infortunio grave di Courtois ha costretto i Blancos ad agire sul mercato. Quindi nell’ultima finestra di mercato, la dirigenza del Real Madrid ha deciso di puntare su Kepa, affidandogli le chiavi della porta dei Blancos. Finora il portiere spagnolo ha ringraziato la società grazie a delle ottime prestazioni sul campo, non facendo dunque rimpiangere la scelta di puntare su di lui.

Purtroppo però le ultime ore non sono state le più rosee per il portiere del Real Madrid. Nel corso del riscaldamento di Real Madrid-Braga di ieri sera, Kepa si è dovuto fermare a causa di un problema fisico. Nella giornata odierna il portiere spagnolo è stato sottoposto agli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio. Come riporta The Atletic, Kepa ha subito uno strappo all’adduttore destro, e dovrà stare fermo per almeno tre settimane. Visto che il match tra Real Madrid e Napoli è in programma tra 20 giorni esatti, ovvero il 29 novembre, è certa l’assenza di Kepa a causa di questo infortunio.

Difatti a meno di un clamoroso recupero lampo, Kepa non scenderà in campo nella sfida di Champions League contro il Napoli. Inoltre la qualificazione agli ottavi già ottenuta del Real Madrid consente ad Ancelotti di non correre rischi, e quindi consentire a Kepa di recuperare con calma e al meglio dal suo infortunio. Con molta probabilità dunque tra i pali del Real Madrid contro il Napoli ci sarà il portiere ucraino Lunin.