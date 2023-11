Attenzione ai dettagli di Garcia post Union Berlino: è successo questa mattina a Castel Volturno

Il Napoli dovrà subito smaltire la delusione dopo il pareggio ottenuto contro l’Union Berlino in Champions. Prima di lasciarsi alle spalle questo impegno, Garcia ha fatto notare un particolare alla squadra.

Il Napoli avrebbe potuto già mettere le mani sulla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, ma così non è stato. Il pareggio contro l’Union Berlino ha rallentato la corsa degli azzurri verso la fase ad eliminazione diretta.

Nella giornata odierna, Garcia si è soffermato su un aspetto particolare che ha voluto far vedere alla squadra.

Garcia mostra un particolare alla squadra post Union Berlino

C’è ovviamente rammarico e delusione in casa Napoli dopo l’occasione persa ieri sera contro l’Union Berlino. Nonostante il risultato negativo, la squadra non deve abbattersi e guardare avanti ai prossimi impegni. Prima di fare ciò, Rudi Garcia ha voluto mostrare alla squadra qualcosa di particolare.

Come riportato da Sky Sport, prima della seduta d’allenamento, Garcia ha riunito la squadra in sala video. L’allenatore del Napoli ha mostrato alla squadra la situazione del gol subito ieri dall’Union Berlino. L’obiettivo era ovviamente analizzare la situazione, e capire come migliorare già dal prossimo impegno contro l’Empoli questo tipo di situazioni. Dunque c’è stata l’attenzione al minimo dettaglio di Garcia, che ci ha tenuto particolarmente a mostrare alla squadra la situazione che ha portato al gol subito ieri.