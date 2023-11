Zielinski, Pedullà sicuro: “Ha fatto questa scelta, è da non credere”

L’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, è uscito allo scoperto circa il possibile futuro di Piotr Zielinski: ancora in bilico il suo rinnovo con il Napoli e non mancano le pretendenti pronte a mettere le mani sul polacco.

Quale sarà il futuro di Piotr Zielinski? Il centrocampista polacco è ancora in trattativa con il club azzurro per il rinnovo: il Napoli è consapevole del rischio di poterlo perdere a zero, ma c’è una notizia che lascia tirare un sospiro di sollievo ai tifosi.

A uscire allo scoperto è l’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, che ha fatto il punto della situazione sul portale online di Sportitalia in merito al futuro del numero 20 azzurro.

Futuro Zielinski: rivelazione di Pedullà

Al momento, tra il Napoli e Piotr Zielinski non c’è accordo sul rinnovo di contratto, la cui scadenza è prevista nel 30 giugno del 2024. Il pericolo di un possibile addio a parametro zero è concreto, ma d’altro canto c’è da registrare la voglia del polacco di restare in azzurro.

A svelarlo è il giornalista Alfredo Pedullà, che sul portale di Sportitalia scrive:

Piotr Zielinski vuole dare precedenza al Napoli, con un senso di appartenenza più unico che raro. Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno giugno e potrebbe già strizzare l’occhio a qualcuno per gennaio. Non l’ha fatto, almeno oggi è così.

Priorità assoluta dunque al club azzurro, con l’Inter che resta in secondo piano. In particolare, l’esperto di mercato cita il precedente legato a Dries Mertens.