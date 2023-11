“Tifosi offesi all’Arechi”: pugno duro della Salernitana, c’è il comunicato

Arriva il comunicato ufficiale della Salernitana in seguito a quanto successo in occasione del match del club granata contro il Napoli: il provvedimento della società di Danilo Iervolino è severo.

Il Napoli è pronto ad affrontare l’Union Berlino nel match di quest’oggi dello stadio Diego Armando Maradona, con la speranza ovviamente che si possa parlare di una semplice partita di calcio e non di altre questioni extra campo. L’ottimismo circa un possibile risultato positivo contro i tedeschi è dovuto anche dalla prestazione offerta dagli uomini di Rudi Garcia contro la Salernitana nello scorso weekend, sconfitta per 2-0.

La sfida, però, continua a far parlare di sé per episodi accaduti allo stadio Arechi e che hanno visto protagonisti alcuni tifosi. Oggetto delle polemiche sono alcuni filmati che ritraggono alcuni presenti allo stadio lasciarsi andare a cori offensivi contro il club granata, così come confermato dalla stessa Salernitana in un comunicato ufficiale.

Salernitana, il club annuncia provvedimenti dopo i video social

La Salernitana, attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, ha preso posizione in merito ad alcuni episodi riscontrati all’interno dell’area hospitality dello stadio Arechi.

“La Salernitana, in merito ad alcuni video diffusi sui social realizzati nelle aree hospitality dell’Arechi in occasione della gara contro il Napoli dai toni offensivi e denigratori nei confronti del club granata, comunica di aver già provveduto ad individuare i responsabili di questo episodio inqualificabile e ad attivare sanzioni disciplinari ed economiche al fine di tutelare l’immagine del nostro club”.

Provvedimento deciso, dunque, da parte del club granata, che si è attivato per tutelarsi dalle immagini che quasi immediatamente sono divenute virali.