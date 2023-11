Sfottò a Bonucci sul lungomare: c’entra la Juventus – VIDEO

Il gruppo squadra dell’Union Berlino a poche ore dal match contro il Napoli si è concesso una passeggiata sul Lungomare di Napoli. Tra i ricercati dai tifosi azzurri c’era ovviamente Bonucci, che è stato avvicinato da uno di loro.

Mancano ormai poche ore alla sfida di Champions League tra Napoli ed Union Berlino. I calciatori del club tedesco si sono rilassati passeggiando lungo il meraviglioso Lungomare di Napoli.

Ovviamente qualche tifoso del Napoli si è avvicinato ai calciatori, specialmente a Leonardo Bonucci.

Un tifoso del Napoli sbeffeggia la Juventus vicino a Bonucci

Del sano svago prima di una partita importante come quella odierna non fa mai male. Soprattutto in un periodo negativo come quello che sta vivendo l’Union Berlino, questi momenti possono essere importanti per accumulare energie positive e lasciarsi alle spalle quelle negative.

I tedeschi hanno dunque deciso di concedersi del relax passeggiando sul Lungomare di Napoli. Ovviamente i passanti lì presenti hanno potuto notare la presenza dei calciatori dell’Union Berlino. Alcuni di loro si sono avvicinati, cercando di cogliere uno degli acerrimi rivali storici del Napoli, ossia l’ex Juventus Leonardo Bonucci.

Come si evince dal video, il tifoso del Napoli ha salutato Bonucci con una cordiale stretta di mano. Poi però il tifoso si è lasciato andare in un attacco rivolto alla Juventus, dove ha evidenziato il trattamento a cui è stato sottoposto Bonucci qualche mese fa. Nessuna risposta da parte di Bonucci che ha proseguito la sua passeggiata con la squadra.