“Rischio contatto tra tedeschi e napoletani”: un nuovo allarme fa temere il peggio

Nella serata di ieri centinaia di tifosi dell’Union Berlino hanno marciato in città, creando disordini nel centro storico e venendo a contatto con le forze dell’ordine. Soltanto sfiorato lo scontro con i tifosi del Napoli: l’allerta è massima.

Allerta massima a Napoli per la sfida di quest’oggi contro l’Union Berlino: l’attenzione è posta sensibilmente sull’ordine pubblico, considerando quanto successo nella notte nel centro storico. Il bilancio è di 11 arresti e diversi poliziotti feriti, con danni a negozi nel cuore della città. Una sorta di triste remake di quanto successo a marzo con i tifosi dell’Eintracht Francoforte, quando gli ultras di quest’ultima compagine devastarono l’intero centro storico.

A svelare ulteriori retroscena su quanto successo nella notte è stata l’edizione odierna de La Repubblica, che riporta di un contatto soltanto sfiorato tra tedeschi e napoletani, sventato solo grazie dal lavoro delle forze dell’ordine.

Nuovi tedeschi in arrivo a Napoli: allerta massima

Grande paura nella notte a Napoli per gli scontri tra gli ultras dell’Union Berlino e le forze dell’ordine: episodio che mette l’intera città in allerta massima, in vista dell’arrivo di nuovi tifosi tedeschi in città previsto per oggi.

A fare il punto della situazione è il quotidiano La Repubblica, secondo cui il timore è che possa esserci una risposta da parte dei tifosi napoletani. E considerando che il numero dei tifosi tedeschi presenti per la trasferta in terra campana potrebbe aumentare, lo scenario resta da non escludere. Attenzione massima, in attesa del fischio d’inizio previsto in questo pomeriggio (ore 18.45, ndr).

E non solo: stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non è escluso che le istituzioni possano decidere di vietare l’ingresso dei tifosi al Maradona. Una decisione così drastica, ovviamente, andrebbe ponderata nel dettaglio da parte anche delle forze dell’ordine, chiamate nuovamente a un lavoro straordinario per scongiurare il peggio.